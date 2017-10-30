Tekneyle kontrollü kaçış

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 16 Temmuz sabahında darbecilerden kontrollü kaçışına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu Boğaziçi Köprüsü'ne korumalarını gönderdi. Darbeci askerlerin burada olduğunu ve halen silah sesleri geldiğini haber aldı. Her 2 köprüyü de kullanamayacağını anlayan Kılıçdaroğlu tekne ile Pendik'e geçti. Burada bekleyen araç da Kılıçdaroğlu'nu Ankara'ya götürdü. İşte detaylar:



BAŞKA OTEL ARAMADI

Kılıçdaroğlu 15 Temmuz darbe girişimini Ankara'dan İstanbul'a geldiği sırada uçakta öğrendi. Uçak indikten sonra Kılıçdaroğlu VİP salonuna geçti. Genel Başkan, daha önce kamuoyuna yansıdığı gibi önce kendisini almaya gelen araca doğru yürüdü fakat birden geri dönerek VİP misafir salonuna yöneldi. Çünkü bu sırada VİP nizamiyesi 2 tank tarafından kapatılmıştı.

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