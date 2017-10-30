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Telabyad’ta terör örgütünü simgeleyen bez parçaları yenilendi

İHA

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Giriş Tarihi: 30.10.2017 19:23 Güncelleme Tarihi: 30.10.2017 19:26
Telabyad’ta terör örgütünü simgeleyen bez parçaları yenilendi

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısındaki ’nin / terör örgütü kontrolündeki Telabyad ilçesinde terör örgütünü simgeleyen bez parçalarından bazıları yenilendi.

'nin / terör örgütü kontrolündeki Telabyad ilçesinde Türkiye sınırına asılı bulunan terör örgütünü simgeleyen bez parçalarından bazıları yenilendi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye'nin PKK/PYD terör örgütü kontrolündeki Telabyad ilçesinde, örgütü simgeleyen bazı bez parçaları yıprandığı gerekçesiyle yenileriyle değiştirildi.

Bölgede ABD'nin terör örgütü /PYD'ye yüklü miktarda silah ve lojistik destek sağladığı biliniyor. Bu destekle yeni adımlar atmaya heveslenen terör örgütü PKK'nın uzantısı örgütü, zaman zaman kendilerini ABD bayrakları asarak korumaya çalışıyor.

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Telabyad’ta terör örgütünü simgeleyen bez parçaları yenilendi
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