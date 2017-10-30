Vali’ye tuzak kuran darbecilere 3’er kez müebbet!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Hava Harp Okulu'ndaki faaliyetlerine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. 44 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Şüpheliler hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Cumhuriyet savcıları Ergün Güçlü ve Can Tuncay tarafından kaleme alınan iddianamede Hava Harp Okulu'ndaki darbe kalkışması öncesi düzenlenen toplantı ve koordinasyon çalışmaları ile 15 Temmuz günü Hava Harp Okulu'nda sabahtan başlayarak gelişen eylemler ele alındı. İddianameye göre, 11 Temmuz günü saat 02:00 sularında Akıncı Üs Komutanlığı'nda görevli Albay Ahmet Öztürk, Hava Harp Okulu'na gelerek okul komutanı Fethi Alpay ile gizlice görüştü.

MAKAM ODASINDA DARBE KOORDİNASYONU

Yine iddianameye göre, darbe girişiminden 1 gün önce yani 14 Temmuz 2016 günü öğlen saatlerinden itibaren Hava Harp Okulu Komutanı Fethi Alpay'ın makam odasında darbe koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Bu toplantıya 66. Mekanize Piyade Komutanı Mehmet Nail Yiğit, İl Jandarma Komutanı Albay Gürcan Sercan, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Ahmet Çelebioğlu, Fethi Alpay, Gökhan Sönmezışık ve darbe faaliyetlerinde yer alan birçok subay katıldı. Büyük gizlilik içerisinde gerçekleştirilen toplantının güvenlik kamera görüntüleri darbeciler tarafından 16 Temmuz günü yok edilmeye çalışıldığı iddianamede belirtildi.

Darbe girişimi gecesi, Valilik binasında yaşananlar güvenlik kameralarınca kaydedildi

ŞÜPHELİLER DERDEST EDİLMESEYDİ VALİ ALIKOYULACAKTI

İddianamede, 15 Temmuz günü İstanbul'da darbe kalkışması için havalanan askeri helikopterlerin iniş-kalkış koordinesine ilişkin tespitlere yer verildi. İddianamede İstanbul Valisi Vasip Şahin'in derdest edilmesi planının da ayrıntıları yer aldı. Vali'yi derdest etmek üzere Hava Harp Okulu'ndan yola çıkan subay ve astsubayların Zeytinburnu Kazlıçeşme'de halk ve polislerce derdest edildikleri anlatıldı. Şüpheliler derdest edilmeseydi İstanbul Valisi de darbeciler tarafından alıkonulacaktı. İddianamedeki şüphelilerin Atatürk Havalimanı'nın ve Ulus'taki TRT Binası'nın işgal edilmesi eylemine de karıştıkları anlatıldı.