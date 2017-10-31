Ahmet Şık’a ‘Katil Devlet’ davası!

Sosyal medya platformu Twitter'daki hesabından 'Devletiniz teröristtir', 'Tahir Elçi'yi tutuklamak yerine katletmeyi tercih ettiler. Katil sürüsü bir mafyasınız ve katil devlettir deyince bozuluyorsunuz' şeklindeki paylaşımları sebebiyle hakkında soruşturma yürütülen Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Ahmet Şık hakkında iddianame düzenlendi.

KABUL ETTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ahmet Şık'ın paylaşımlarının detaylarına yer verildi. İddianamede, suça konu paylaşımların yapıldığı, Twitter hesabının kendisine ait olduğunu, söz konusu yazıları eleştiri niteliğinde paylaştığını, açıklamaların tamamen ifade hürriyeti kapsamında olduğunu belirttiği kaydedildi.





DAVA AÇILDI

Ahmet Şık hakkında 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Alenen Aşağılama' suçu kapsamında ceza istendi. Hazırlanan iddianame Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianamede, şüphelinin paylaşımlarının ifade özgürlüğü kapsamını aşacak ve TCK'nın 101. maddesinde düzenlemeyi ihlal edecek nitelik ve boyuta ulaştığı kaydedildi.

Bilindiği gibi Ahmet Şık suça karışan bazı Cumhuriyet Gazetesi mensuplarına yönelik İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık olarak tutuklu yargılanıyor. Şık, bu davada PKK ve DHKP-C terör örgütüne yardım etmekle suçlanıyor. Bilindiği gibi Ahmet Şık, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden 2 DHKP-C'li terörist ile olay anında röportaj yapıp seslerini kamuoyuna duyurmuştu.







