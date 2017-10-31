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’a ‘’ davası!

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 31.10.2017 10:38 Güncelleme Tarihi: 31.10.2017 10:43
Ahmet Şık’a ‘Katil Devlet’ davası!

Cumhuriyet Gazetesi’nin suça karışmış mensuplarına yönelik devam eden dava kapsamında tutuklu bulunan hakkında ‘Devletiniz teröristtir’ ve ‘’ şeklindeki sosyal medya paylaşımları sebebiyle iddianame düzenlendi.

Sosyal medya platformu Twitter'daki hesabından 'Devletiniz teröristtir', 'Tahir Elçi'yi tutuklamak yerine katletmeyi tercih ettiler. Katil sürüsü bir mafyasınız ve tir deyince bozuluyorsunuz' şeklindeki paylaşımları sebebiyle hakkında soruşturma yürütülen Cumhuriyet Gazetesi muhabiri hakkında iddianame düzenlendi.

KABUL ETTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ahmet Şık'ın paylaşımlarının detaylarına yer verildi. İddianamede, suça konu paylaşımların yapıldığı, Twitter hesabının kendisine ait olduğunu, söz konusu yazıları eleştiri niteliğinde paylaştığını, açıklamaların tamamen ifade hürriyeti kapsamında olduğunu belirttiği kaydedildi.

DAVA AÇILDI

Ahmet Şık hakkında 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Alenen Aşağılama' suçu kapsamında ceza istendi. Hazırlanan iddianame Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianamede, şüphelinin paylaşımlarının ifade özgürlüğü kapsamını aşacak ve TCK'nın 101. maddesinde düzenlemeyi ihlal edecek nitelik ve boyuta ulaştığı kaydedildi.

Bilindiği gibi Ahmet Şık suça karışan bazı Cumhuriyet Gazetesi mensuplarına yönelik İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık olarak tutuklu yargılanıyor. Şık, bu davada ve terör örgütüne yardım etmekle suçlanıyor. Bilindiği gibi Ahmet Şık, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden 2 DHKP-C'li terörist ile olay anında röportaj yapıp seslerini kamuoyuna duyurmuştu.



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Ahmet Şık’a ‘Katil Devlet’ davası!
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