Mahir Ünal: Kılıçdaroğlu tarihin çöplüğünde yer alacaksın





AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti Genel Merkezi'nde basın açıklaması yaptı. CHP Sözcüsü Bülent Tezcan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili sözlerini sert dille eleştiren Ünal'ın açıklamalarından satır başları:

Bu ülkenin demokratikleşmesi, devlet aklının demokratikleşmesi ve Türkiye'nin refahını artması için 15 yıldan beri verdiğimiz mücadele milletin gözü önünde cereyan ediyor. Kaset operasyonu ile göreve gelen Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin siyasetini nasıl dönüştürdüğünü görüyoruz. Adeta Türkiye düşmanı yapıların içerideki siyasi aparatı olarak hareket etmektedir. Siyasette iyi niyet önemlidir ama muhalefet yapmak demek düşmanlık yapmak demek değildir. Muhalefet yapmak demek milletin seçtiklerine düşmanlık yapmak demek değildir.

CHP açık bir şekilde Türkiye düşmanı yapıların içerideki siyasi aparatı gibi davranmaktadır. Bu milletin hayrına olan hiçbir meselenin yanında olmamıştır Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si. CHP düşmanlık yaptığı sürece, Türkiye düşmanı güçlerin içerideki sözcüsü gibi davrandığı sürece biz CHP'yi muhatap almayacağımız bir süreden beri söylüyoruz. 9 Temmuz Maltepe mitinginden sonra Kılıçdaroğlu apaçık sokak çağrısı yapmıştı. Biz de ona neden sandık çağrısı yapmıyorsun demiştik.

GEREKLİ HUKUKİ HAKLARIMIZI KULLANIYORUZ

Bir ilçe belediye başkanının yaptıklarını bir başkanın hezayanı olarak değerlendirdik Tekirdağ'ı. CHP'nin sözcüsünün Tekirdağ'a gidip isyan çağrısını desteklemesi Maltepe'de yapılan sokak çağrısının bir devamı niteliğindedir. CHP sövücüsü Tekirdağ'a kadar gitti, isyan çağrısının arkasında olduğunu söyledi. Yetmedi, seçilmiş meşru Cumhurbaşkanı'na, 'faşist', 'diktatör' demek gibi provokatif söylem ile düşmanlığı devam ettirdiler. AK Parti olarak gerekli hukuki haklarımızı kullanıyoruz.

CHP'nin Türkiye içinde 15 Temmuz'a kadar kullandığı dilin söylem analizini de önümüzdeki günlerde paylaşacağız. Kılıçdaroğlu'nun CHP'si içeride bize karşı konuşmuyor. Bu söylemler, bu ifadeler, bu yalanlar yurt dışında 165 ülkede FETÖ'cülerin Türkiye karşıtı propagandalarına malzeme olarak yürütülüyor. FETÖ'cüler Kılıçdaroğlu'nun ve sövücülerinin hakaretlerini referans olarak kullanıyorlar. Kullandığın o çirkin dili bin kere sana iade ediyoruz.

O ÇİRKİN DİLİNİ SANA İADE EDİYORUZ

Kaset operasyonu ile birlikte CHP ve Kılıçdaroğlu'nun CHP'si şunu bilmelidir. Onları kullanan efendiler şunu bilmelidir. Biz bu coğrafyada kendi kaderimizi tayin ederek yaşamaya devam edeceğiz. Ayağa kalkmakla kalmayıp o masada eşit olarak oturmaya devam edeceğiz. Bu hakaretlerin, saldırıların tek bir gerekçesi vardır. Milletin bağımsızlık, bağımsız ekonomi, bağımsız savunma sanayi ve bağımsız Türkiye idealidir. Hangi oyunu oynarlarsa oynasınlar bu coğrafyada adeta umudu haline gelmiş, Recep Tayyip Erdoğan'a kiminle birlikte saldırırlarsa saldırsınlar biz Recep Tayyip Erdoğan'la yolumuza devam edeceğiz.

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