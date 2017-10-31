AK Parti'de CHP'ye sert çıkış

TBMM Genel Kurulunda AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan, helal ve sağlıklı gıda ile ilgili gündem dışı konuşma yaptığı sırada, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Tezcan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerini kınayıp, lanetlediğini de söyledi. Bunun üzerine söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, daha evvel de bu ifadeleri kullandıklarını ama iktidar kanadından böylesine bir tepki almadıklarını söyleyerek AK Parti'ye yeni bir gündemin lazım olduğunu öne sürdü.

Altay'ın iddiaları üzerine kürsüye gelen AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Öncelikle, bugün bir üzüntümü ifade edeyim. Biz, 'Bir vekil hata yaptı, partinizin kurucu Genel Başkanı'na, Cumhurbaşkanı'na hakaret etti; biz haddini aştığı için onu uyaracağız, disipline vereceğiz.' demenizi beklerdik. Bir ülkede diktatör olacak ve CHP Sözcüsü meydanda o konuşmayı yapacak. Bırakın bunları. 15 yıldan beri 11 seçim yaptık. Yereli, geneli, cumhurbaşkanlığı, hepsini kazandık. Halkımızın takdiri ile buradayız. Halkımız 'git' der, gideriz" dedi.Turan, CHP sözcülerinin hiç konuşmamaları durumunda daha çok oy alacaklarını iddia ederek, "Bakın, siz hakaret ettikçe 15 yıldan beri %25'i %26 yapamadınız. Oyunuzu bir puan dahi artıramadınız. İddia ediyorum, ağzınızı açmasanız, hiç konuşmasanız, meydanlarda hakaret etmeseniz daha çok oy alacaksınız. Sizin şu diktatoryal tavrınızdan, hakaretlerinizden dolayı göreceksiniz milletimiz yine Tayyip Erdoğan'a destek olacak" ifadelerini kullandı.

BU AHLAKSIZLIK KURUMSAL MI BİREYSEL Mİ?

Turan, konuşmasının devamında "Bu edepsizlik bu siyasi ahlaksızlık bir kurumu bağlamaz. Ancak bu kurum o şahsa sahip çıkarsa kurumu da bağlar. Bu şahsın yaptığı siyasi ahlak dışı ithamı CHP kurumsal olarak kabul ediyorsa diyecek lafım yok zaten. O zaman da bizim hem kuruma hem o şahsa çok daha öte ifadeler kullanma hakkımız doğacaktır. CHP'ye yakışan, Mustafa Kemal'in partisine yakışan siyasi edeptir" dedi.