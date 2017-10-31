Başbakan Binali Yıldırım grup toplantısında açıkladı: KOBİ'lere büyük müjde!

Başbakan Binali Yıldırım, grup toplantısında yaptığı konuşmada "Cumhuriyetimizin en büyük kazanımı demokrasi ve hukuk devletidir" dedi.

Başbakan Yıldırım, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: Bir kez daha Cumhuriyetimizin 94. yılını kutluyorum. Cumhuriyetin 100. yılına sadece 6 yıl kaldı. Son yıllarda ülkemize, demokrasimize yönelik birçok saldırı ile karşı karşıya kaldık, hepsini püskürttük. Şükürler olsun milletin desteği ile ayaktayız. Dizginlemeye çalıştılar, şaha kalktık. Cumhuriyetimizin 94. yılına Türkiye'yi daha da büyüterek girdik.

EKONOMİDEKİ BÜYÜMEDE ASLAN PAYI YATIRIMDAN

Her türlü saldırıya rağmen Türkiye ekonomisinin büyüdüğüne dikkat çeken Başbakan Yıldırım, "Türkiye bu yılın ilk yarısında yüzde 5'in üzerinde büyüme gerçekleştirdik. Yılın ilk yarısındaki büyümenin yüzde 3.9'u yatırımdan geliyor" dedi. Başbakan Yıldırım, "Son dönemde hayata geçirdiğimiz birçok düzenleme var. Bunları anlatacak zaman bulamıyoruz. Reform niteliğinde önemli düzenlemelere imza atıyoruz. Arkadaşlarımızın Türkiye'nin geleceğinin inşaasında ortaya koydukları gayret için teşekkür ediyorum" dedi.

Başbakan Yıldırım'ın grup toplantısında yaptığı konuşmadan öne çıkan başlıklar şöyle:

KOBİ'LERE MÜJDE! YÜZDE 70'İ GERİ ÖDEMESİZ...

KOBİ'lere yeni kredi imkanı getiriyoruz. KOBİ'lerimiz eğer teknoloji düzeyi yüksek ürün ve yatırımlara yönelirse yüzde 70'si ödemesiz kredi vereceğiz. Amaç katma değeri yüksek ürünlere KOBİ'leri yöneltmek. Toplam destek imkanı her bir KOBİ için 5 milyar TL olacak. Özel bir ürün olursa bu rakam iki katına çıkabilecek. Yerli ve milli ürünler ayrıca desteklenecek.

ENGELLİLERE İSTİHDAM MÜJDESİ

2002'de 5777 memur vardı. Şimdi 52 bin 236. 10 kattan fazla büyük. 365 binin üzerinde engelli vatandaşımıza iş, aş sağladık 15 yılda. 15 yıl içinde engellilerle ilgili kapsamlı yasayı da AK Parti iktidarında biz çıkardık. Önümüzdeki sene, 2018'de 5 bin engelli kardeşimize iş vereceğiz. Ayrıca e-KPSS sınavının geçerlilik süresi 2 yıl, hakları yanmasın diye bunu 4 yıla çıkarıyoruz. Ellerindeki puanlarla bu yerleştirme yapılacak.

BU YILKİ BÜTÇENİN BÜYÜKLÜĞÜ 763 MİLYAR TL

Bu yılki bütçenin büyüklüğü 763 milyar tl. 2018 bütçesinde faize vereceğimiz miktar yüzde 9. 2002'de bütçenin yüzde 43'ü faiz borcuna gidiyordu. 2002'de 100 lira vergi topluyorduk, içinden 86 lirasını faize yatırıyorduk. Geriye 14 lira para kalıyordu, bozdur bozdur harca. Bu bütçede 100 liranın 88 lirası bizde kalıyor. Gönlümüz istiyor ki hiç vermeyelim.

2019'DA TEKLİ EĞİTİME GEÇİLİYOR

Bakın 2002 yılından 2018'e geldiğimiz 15 yılda eğitim bütçesi 11 milyardan 134 milyara çıktı. 12 kat artmış. Onun için eğitimde bir milyon öğretmenimiz, 7 milyon öğrencimiz var. 2019'da tekli eğitime geçiyoruz. Sabahçı öğlenci kalktı. Bu ne demek oluyor. Bütçemizin yüzde 18'i eğitime ayrılıyor.

EĞİTİMDEN SONRAKİ EN BÜYÜK PAY SAĞLIĞA

Sağlık, eğitimden sonra en çok bütçe ayırdığımız alan. Bu bütçe yatırım bütçesidir, faiz bütçesi değildir. 2002 yılına göre yatırımdaki kaynağı iki katın üzerinde arttırdık. Şu anda 85 milyar lira yatırıma para ayırıyoruz. Sosyal devlet lafla olmuyor. İcraatla oluyor. İcraatın adresi AK Parti. Mersinde hızlı tren duruyor. CHP'liler biletinizi ben alayım da bir gün binin. Milletin aldığı hizmeti görün.

"AK PARTİ'NİN 15 YILININ ÖZETİ..."

İşin özeti şu: Eğer biz 2002'deki gibi faiz ödeseydik, 1,9 katrilyon faiz ödeyecektik. Şimdi bizim ödediğimiz faiz miktarı üçte birin altına düştü. Cebimizde kalan 1,4 katrilyonla bu işleri yaptık. Türkiye'yi 3 kat büyüttük. İşte AK Parti'nin 15 yılının özeti budur. Yeni senede taşeron mevzusu bitmiş oluyor.

"BELEDİYELERİMİZDEKİ İSTİFALAR NÖBET DEĞİŞİMİ"

Bildiğiniz gibi kongre sürecimiz devam ediyor. 532 ilçe kongremizi tamamladık. Kasım ayında ilçe kongreleri bitecek, il kongreleri başlayacak. İnşallah 2018'in ortalarında büyük kongremizi gerçekleştireceğiz. Bu süreyi büyük bir olgunlukla geçiren teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum. Bizim davamız makam, mevki yarışı değil, hizmet yarışıdır. Belediyelerimizdeki istifalar ve değişimi nöbet değişimi olarak görüyoruz. Bunu millete hizmet yolunda bir nöbet yarışı olarak görüyoruz.

"DİKTATÖR ARIYORLARSA GEÇMİŞLERİNE BAKSIN"

Sayın Kılıçdaroğlu'nun ne dediğini anlayan varsa beri geldi. Sözcülerini de böyle bir ayarı kaçmış dil kullanmaya atan sebebi de merak ediyoruz. Cumhurbaşkanımız hakkında münasebetsiz sözler etti. Onu dinleyince adam parti sözcüsü mü sövücüsü mü anlayamadım. Bunlara, burada; terbiyem müsaade etmiyor, öyle bir cevap veririm ki altından kalkamazlar. Diktatör arıyorlarsa geçmişlerine baksın. Vatandaşın duası ve desteği ile kesintisiz iktidara gelen parti AK Parti'dir, lideri de Recep Tayyip Erdoğan'dır. Sizin bu hezeyanlarınız bu gerçeği değiştirmez. Kılıçdaroğlu millete de hakaret etmekten geri durmuyor. Sandığa giden vatandaşlara niye AK Parti'ye oy veriyorsunuz diye hesap soruyor. Sen ikide bir Cumhurbaşkanımıza saygısızlık yapacaksın meşru siyaset dilinin dışına düşeceksin, sonrada saygı bekleyeceksin. Diyor ki evet diyenlerin çoğu pişman. Kardeşim nereden biliyorsun? Başarısızlığının faturasını AK Parti'ye ve liderine hakaret ederek örtemezsin. Çalış çabala belki bir gün sende iktidar olursun. Sen merak etme Kemal Bey, AK Parti milletimizle birlikte demokrasimizin namusunu korudu, korumaya devam ediyor. İlla bir şeyi kurtarmak istiyorsan 15 yıldır yerinde sayan partini kurtar. Bu ülkenin siyasetinde bu ayıplı dilin yeri yok. Herkes millete yakışan üslupla konuşacak.

"BİZ HANCIYIZ, ONLAR YOLCU"

(Bakü-Tiflis-Kars) Bu projenin yapılması Anadolu coğrafyasının Avrupa ile birleşmesi, tarihi ipekyolunun yeniden canlanması demek. Bu proje ile çok gururlandık, çok heyecanlandık. Bu proje Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi olmadan gerçekleşemezdi, huzurlarınızda ona şükranlarımı sunuyorum. Projenin gerçekleştirilmesinde ikinci en büyük katkı Aliyev'indir. Aliyev, ciddi bir şekilde Gürcistan'daki bölümünün finansmanına da kaynak vermekle projenin bugünkü haline gelmesini sağlamıştır. Bu proje yeni bir dönüm noktası olacak. Mutlu sona erdik, bu hatla Çin'den kalkan tren Hamburg'a 12 günde gidebilecek, denizyoluyla 45 günde gidebiliyorlardı. Türkiye'yi farklı yapan bu. Çok önemli bir güzergah üzerindeyiz. Türkiye kendi stratejisini, düşüncelerini etki altında kalarak değil, bağımsız bir şekilde belirleyen bir ülke haline geldi. Edilgen olsanız kimse size bir şey demez. Ama dur bakalım, burada yaşayan biziz, bu işleri yaparken gelin bir anlatın dediğimiz zaman alışık olmadıkları durumla karşı karşıya geliyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, biz hancıyız onlar yolcu biz buradayız.

Başbakan Yıldırım, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu