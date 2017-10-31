Başbakan Yıldırım: "CHP diktatör arıyorsa geçmişine ve geleneklerine baksın"

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu.

Başbakan'ın, CHP'li Tezcan'ın skandal sözleriyle ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"DİKTATÖR ARIYORLARSA GEÇMİŞLERİNE BAKSIN"

Sayın Kılıçdaroğlu'nun ne dediğini anlayan varsa beri geldi. Sözcülerini de böyle bir ayarı kaçmış dil kullanmaya atan sebebi de merak ediyoruz. Cumhurbaşkanımız hakkında münasebetsiz sözler etti. Onu dinleyince adam parti sözcüsü mü sövücüsü mü anlayamadım. Diktatör arıyorlarsa geçmişlerine baksın. Vatandaşın duası ve desteği ile kesintisiz iktidara gelen parti AK Parti'dir, lideri de Recep Tayyip Erdoğan'dır. Sizin bu hezeyanlarınız bu gerçeği değiştirmez. Kılıçdaroğlu millete de hakaret etmekten geri durmuyor. Sandığa giden vatandaşlara niye AK Parti'ye oy veriyorsunuz diye hesap soruyor. Sen ikide bir Cumhurbaşkanımıza saygısızlık yapacaksın meşru siyaset dilinin dışına düşeceksin, sonrada saygı bekleyeceksin. Diyor ki evet diyenlerin çoğu pişman. Kardeşim nereden biliyorsun? Başarısızlığı faturasını AK Parti'ye ve liderine hakaret ederek örtemezsin. Çalış çabala belki bir gün sende iktidar olursun. Sen merak etme Kemal Bey, AK Parti milletimizle birlikte demokrasimizin namusunu korudu, korumaya devam ediyor. İlla bir şeyi kurtarmak istiyorsan 15 yıldır yerinde sayan partini kurtar. Bu ülkenin siyasetinde bu ayıplı dilin yeri yok. Herkes millete yakışan üslupla konuşacak.

Başbakan Yıldırım, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu