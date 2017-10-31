Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakaretleri nedeniyle CHP'li Bülent Tezcan için soruşturma açılmasını talep etti.





TEZCAN'DAN HADDİNİ AŞAN KONUŞMA

CHP'li Tezcan dün yaptığı haddini aşan konuşmada, milletin yüzde 52 oyuyla seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Tekirdağ meydanında ben söylüyorum Recep Tayyip Erdoğan, faşist diktatördür. Hem de onların anladığı dilden söylüyorum. Şeddelisidir diktatörün şeddelisidir hem de." dedi.

CHP'li Bülent Tezcan'a suç duyurusu





BEKİR BOZDAĞ YASAL SÜRECİN BAŞLATILACAĞINI SÖYLEMİŞTİ



CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yurt dışına çıkış yasağı getirilen Tekirdağ'ın Süleymanapaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'a destek çıkmak için Tekirdağ'a gitmişti. Tezcan'ın burada yaptığı konuşmaya sosyal medyada tepki gecikmedi. Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da Bakanlar Kurulu toplantısının ardından tepkisini sert bir dille dile getirirken Cumhurbaşkanlığı'nın Tezcan hakkında yasal süreci başlatacağını söylemişti.

Bozdağ, "Türkiye'de faşizan uygulamanın öncüsü olanlar, yasakları kaldıran büyük reformlara imza atan Cumhurbaşkanı'na saldırmaktadır. Türkiye'de bir faşist olsaydı, Bülent Tezcan kalkıp efelenip gürleyip böyle bir cümle sarf edemezdi." diye konuştu.