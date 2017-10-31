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Darbecilerin üst düzey komutanları Akıncı Üssü'ne götürme görüntüleri ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 30.10.2017 21:56 Güncelleme Tarihi: 31.10.2017 01:40
Darbecilerin üst düzey komutanları Akıncı Üssü'ne götürme görüntüleri ortaya çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığında bulunan üst düzey komutanların darbeciler tarafından Akıncı Üssü'ne götürülme görüntüleri ortaya çıktı.

'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığında yaşanan eylemlere ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde bazı darbeci askerlerin koşuşturdukları görülürken, üst düzey komutan olduğu belirtilen 3 kişi darbeci askerlerce elleri kelepçeli halde götürülüyor.

Dava dosyasında yer alan bilirkişi raporunda komutanların Akıncı Üssü'ne götürülmek üzere helikoptere bindirildikleri belirtildi. Raporda ayrıca, Genelkurmay çatı davasında tutuklu bulunan eski Kurmay Yüzbaşı Oktay Felekoğlu'nun derdest edilen komutanların arkasından geldiği belirtilerek, "Bölgede bulunmakta olan bir özel kuvvet mensubu askere sarıldığı, helikopterin yanına kadar geldiği, daha sonra araç park yeri önünde beklediği görüldü" ifadeleri kullanıldı.


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Darbecilerin üst düzey komutanları Akıncı Üssü'ne götürme görüntüleri ortaya çıktı
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