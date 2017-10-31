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Giriş Tarihi: 31.10.2017 11:36 Güncelleme Tarihi: 31.10.2017 11:46
FETÖ'nün yeni ini Mozambik

’nün, ortaya kalan elemanlarını ’e getirerek buraya yeni bir ‘’ inşa etmeye çalıştığı tespit edildi. Mozambik sahillerinde ‘ ASSOS’ ismiyle kıtanın en lüks rezidansını inşa eden örgütün, Amerika’da zora düşmesi muhtemel elebaşlarını da buraya getirilebileceği değerlendiriliyor.

Türkiye'nin diplomatik baskıları neticesi Afrika'da birçok ülkede güç kaybeden Fetullahçı teröristlerin (), ortada kalan elemanlarını 'e getirerek burada yeni bir '' inşa etmeye çalıştığı tespit edildi. İstihbarat birimlerine ulaşan bilgilere göre FETÖ, sadece hain militanlarını değil, şantajla yönlendirilmeye devam edebildiği birçok işadamını da 'karlı işler' vaadiyle Mozambik'e çekmeye devam ediyor. Örgüt imamı Murat Kurt'un ülkedeki etkinliği ve organizasyonu sayesinde Mozambik'te toplanan FETÖ'cü sayısının 800'lerden 3 binlere çıktığı belirtiliyor.

OKYANUS SAHİLLERİNİ PARSELLİYORLAR

Militanlarına yeni iş olanaklarını da sağlayan FETÖ'nün, kendilerine ait Grup bünyesindeki şirketlerinin eleman ihtiyacını da bu ithal FETÖ'cülerden karşıladığı , üyelerine Hint Okyanusu sahillerinden arsa dağıttıkları da öğrenildi. Mozambik sahillerinde 'DECO ASSOS' ismiyle kıtanın en lüks rezidansını inşa eden örgütün, Amerika'da zora düşmesi muhtemel elebaşlarını da buraya getirebileceklerini değerlendiriliyor. Örgütün ülkeye yapılanmasının faaliyetlerine ilişkin son bir bilgi ise, diğer ülkelerden getirilen FETÖ'cü sözde öğretmenler için Costa Do Sol'da bir okul açılması oldu. Mozambik Eğitim Bakanı'nın açtığı öğrenilen okul örgütün ülkedeki 4. okulu oldu. Ülkedeki vatansever Türkler, Mozambik'le tüm diplomatik ilişkilerin kesilmesi gerektiğini düşünüyor.

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FETÖ'nün yeni ini Mozambik
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