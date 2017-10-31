İpek Yolu’nda gurur günü

Çin
'den Avrupa'ya kesintisiz demiryolu ulaşımını sağlayacak, tarihi İpek Yolu
'nu yeniden hayata geçirecek bir proje olan Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu, dün törenle hizmete girdi. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, Kazakistan Başbakanı Bakıtcan Sagintayev ve Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov katıldı. Bakü'deki Alat Limanı'nda düzenlenen törenin ardından liderler, raylara temsili çivi çaktı. Demiryolu hattının makasını da değiştiren liderler, Kazakistan'dan getirilen tahılların bulunduğu yük trenini Türkiye'ye uğurladı. Liderler daha sonra yolcu trenine binerek Alat Limanı'ndan Alat İstasyonu'na hareket etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış gününü "gurur günümüz" olarak niteledi. Erdoğan "Londra'dan Çin'e kesintisiz demiryolu bağlantısının kurulduğunu da ilan ediyoruz. Kararlılığımızın ve vizyonumuzun eseri olan bu proje hepimizin ortak başarısıdır. İstikbalimiz bakımından çok önemli bir adım atıyoruz. Bu açılışla Yeni İpek Yolu girişiminin halkalarından birini hizmete alıyoruz. Bu hattın bölgemize getirisi sadece ekonomik olmayacak. Siyasi olarak barış, güvenlik ve istikrar; sosyal olarak da refah getirecek. Erdoğan törende yaptığı konuşmada bir Azeri atasözü olan 'Zahmetle yenilen acı soğan, minnetle yenilen baldan şirindir' sözüne atıfta bulunarak "İşte bu proje zahmetle, özveriyle, alın teriyle hayat geçirildiği için gerçekten çok kıymetlidir. Ülkem ve milletim adına projenin tüm bölgemiz için, tüm halklarımız için hayırlara vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum" diye konuştu.
Dev proje Türkiye'ye ve paydaş ülkelere lojistik sektöründe rekabette büyük bir avantaj sağlayacak. Halihazırda, Güney koridorda ve kuzey koridorda deniz de dâhil edildiğinde Çin'den AB yük taşıma süresi yaklaşık 45-62 gün sürüyor. Aynı yük orta koridordan yani BTK projesi güzergâhından gönderilirse 12-15 gün içinde AB ülkelerine ulaşacak. Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demiryolu projesi hem kültürel ve ekonomik hem de ticari ilişkilerin geliştirilmesine büyük katkı sağlayacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından onuruna verilen resmi akşam yemeğine katıldı.
BAZILARI İNANMADI AMA BİZ BAŞARDIK
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev:
BTK demiryolu projesi Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye arasındaki dostluğun ve kardeşliğin göstergesidir. Bazıları bu projenin hayata geçeceğine inanmıyordu. 'Bunun gerçekleşmesi mümkün değil' diyorlardı. Bu üç ülke gösterdi ki bu mümkündür. Bizim güçlü irademizin, desteğimizin, inancımızın olduğu yerde bütün işleri başarmamız mümkündür. BTK bunun örneğidir. Bu üç ülke daima birbirini destekleyecek ve birlikte olacaktır. BTK tarihi İpek Yolu'nun bir bölümünü oluşturması itibariyle küresel bir projedir ve ülkeleri birbirine daha da yaklaştıracaktır. Bu projeyi öz kaynaklarımızla inşa ettik. BTK'nın yolu eminim ki açık olacaktır.
YENİ AVRASYA KÖPRÜSÜ
Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili:
Bugün yeni Avrasya Köprüsü'nün açılışını yaptık.
Kazakistan Başbakanı Bakıtcan Sagintayev:
Proje Doğu-Batı, Çin-Avrupa yönündeki yük taşımacılığına çok büyük katkı sağlayacak.
Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov:
Bu projeyle daha güçlü bir ulaşım koridoru gerçekleştirmiş olacağız.