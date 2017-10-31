Son ayların en büyük terör operasyonu…Korkunç detay ortaya çıktı

AVM'YE YERLEŞTİRİLMİŞ İÇLERİ BOMBA DOLU MİKRODALGA FIRIN BULUNDU



İstanbul'da bir AVM'nin otoparkındaki otomobil ve motosiklette ele geçen bombaların dışında polis, AVM'ye yerleştirilmiş içleri bomba dolu 4 mikrodalga fırın buldu. İki DEAŞ hücresinin üç aşamalı dehşet planları yaptığı iddia edildi. Buna göre teröristler önce fırınlardaki bombaları, ardından da AVM'nin otoparkında araçların içindeki bombaları patlatacaklardı. DEAŞ'lı teröristler son olarak ise canlı bomba yeleklerini giyerek yardım için toplananları katledeceklerdi.