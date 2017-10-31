Son dakika: Bingöl'deki çatışmada öldürülen teröristlerden biri bakın kim çıktı

Genç ilçesinin Toklu mezrası kırsalında güvenlik güçlerinin 20-22 Ekim tarihleri arasında düzenlediği 'Şehit Jandarma Astsubay Üst Çavuş Selçuk Karabakla 16' adlı operasyonda etkisiz hale getirilen 5 PKK'lı teröristten birinin, örgütün sözde üst düzey yöneticisi olduğu ortaya çıktı.

PKK'NIN KADIN YAPILANMASININ SÖZDE YÖNETİCİSİ "BERÇEM ÇİLO"

Çatışmada öldürülen PKK'lılardan birinin Hakkari Yüksekova nüfusuna kayıtlı 1993 yılında örgüte katılan ve PKK'nın kadın yapılanmasının sözde yöneticisi 'Berçem Cilo' kod adıl Nursel Oktay olduğu belirtildi.

Çatışmada öldürülen diğer 4 PKK'lının ise 'Tolhildan' kod adlı Hüseyin Gözbüyük, 'Amed Avaşin' kod adlı Uğurcan Soybelli, 'Agit Koçer' kod adlı Ahmet Gözün ile 'Şevger Amed' kod adlı Yusuf Mutlu olduğu belirtildi.