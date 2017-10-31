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: Bingöl'deki çatışmada öldürülen teröristlerden biri bakın kim çıktı

Giriş Tarihi: 31.10.2017 15:49 Güncelleme Tarihi: 31.10.2017 15:49

! Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında 20- 22 Ekim tarihlerinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda öldürülen 5 'lıdan birinin, terör örgütü içerisinde sözde üst düzey sorumlulardan biri olan '' kod adlı olduğu ortaya çıktı.

Genç ilçesinin Toklu mezrası kırsalında güvenlik güçlerinin 20-22 Ekim tarihleri arasında düzenlediği 'Şehit Jandarma Astsubay Üst Çavuş Selçuk Karabakla 16' adlı operasyonda etkisiz hale getirilen 5 'lı teröristten birinin, örgütün sözde üst düzey yöneticisi olduğu ortaya çıktı.

PKK'NIN KADIN YAPILANMASININ SÖZDE YÖNETİCİSİ "BERÇEM ÇİLO"

Çatışmada öldürülen PKK'lılardan birinin Hakkari Yüksekova nüfusuna kayıtlı 1993 yılında örgüte katılan ve PKK'nın kadın yapılanmasının sözde yöneticisi '' kod adıl olduğu belirtildi.

Çatışmada öldürülen diğer 4 PKK'lının ise 'Tolhildan' kod adlı Hüseyin Gözbüyük, 'Amed Avaşin' kod adlı Uğurcan Soybelli, 'Agit Koçer' kod adlı Ahmet Gözün ile 'Şevger Amed' kod adlı Yusuf Mutlu olduğu belirtildi.

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Son dakika: Bingöl'deki çatışmada öldürülen teröristlerden biri bakın kim çıktı
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