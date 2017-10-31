Yeni Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 6 Kasım'da seçilecek

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Büyükşehir Belediye Başkanı İ. Melih Gökçek, valilik makamına sunmuş olduğu 28.10.2017 tarihli dilekçesi ile belediye başkanlığı görevinden istifa etmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 45. Maddesi hükümleri doğrultusunda Büyükşehir Belediye Meclisinin, yeni belediye başkanını seçmek üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda 06.11.2017 Pazartesi günü saat 14.00'te toplanması valilik makamınca uygun görülmüştür."

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