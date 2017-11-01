Anıtkabir’e rekor ziyaret

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
tüm yurtta yediden yetmişe coşkuyla kutlandı. Ankara
'da kutlamaların merkezinde ise yine Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ün kabri vardı. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde, sabah saatlerinde düzenlenen resmi törenin ardından Anıtkabir vatandaşların ziyaretine açıldı.
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Çeşitli şehirlerden gelen vatandaşlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir önünde çeşitli marşlar söyleyen vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşadı. Bazı vatandaşlar Atatürk'ün mozolesine ellerindeki Türk bayraklarını ve çiçekleri bıraktı. Çocuklarıyla gelen vatandaşlar, Anıtkabir Müzesi'ni de gezdi. Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi ziyaretçi tespitine göre, 29 Ekim günü saat 08.45'te gerçekleştirilen resmî devlet törenin ardından başlayan ve 21.00'e kadar açık tutulan Anıtkabir ziyaretine 636 bin 812 kişi katıldı. Bu sayının 2002'den bu yana yapılan ziyaretler içinde rekor nitelikte olduğu belirtildi. 2013'te gerçekleştirilen Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Anıtkabir'e 438 bin 451 kişi, 2014'teki kutlamalara ise 232 bin 573 kişi katıldı. Bu yılki ziyaretçi sayısının 2014'e göre üç kat arttığı görüldü.