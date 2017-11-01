Türkiye'nin en iyi haber sitesi

“Bu adam neye zemin hazırlıyor?”

Giriş Tarihi: 1.11.2017 09:58 Güncelleme Tarihi: 1.11.2017 10:14
“Bu adam neye zemin hazırlıyor?”

bugünkü yazısında sürekli skandalları ile gündeme gelen ve son konuşmasında bardağı taşıran ’li ’ı kaleme aldı. CHP’nin 2019’da gürültülü bir şekilde kaybedeceğinin altını çizen Altınok, “Bülent Tezcan’ın bu seviyesizliğine kim yüz veriyor” sorusunu sordu. İşte Melih Altınok’un yazısından başlıklar…



…Çünkü Tezcan'ın rol çalmasına müsaade etmesi, kendisini ezdirmesi düşünülemezdi.
Zira 'de iktidar yıllardır ya bürokratik ayak oyunlarıyla ya da komplolarla ele geçirilen ve elde tutulan bir makamdır.
Ancak 19 yıllık Baykal'ı bile harcayan bu mekanik ona sahip olana da sadık değildir.
Performansı düşenin gözüne bakmaz, en yakınındakinin eliyle ayağının altındaki kilimi çekiverir.
Baykal'a kaset komplosu kurulduğunda o en sert tepkiyi veren gazetecilerden biriydim.
Şimdi de ilkesel tavrım farklı olmaz.
Çünkü bir ülkede diktatörlüğün yolu seçmenin oylarından değil, o oylarla seçilmiş iktidarların şeytanlaştırılması için çalışacak muhalefetin dizayn edilmesinden geçer...
Çünkü seçmenin çoğunluğunun tercihinin rasyonel olmadığını söyleyen oyunbozan bir muhalefet, iktidarı halka kaptıran vesayetçilerin en güçlü tesellisidir... Darbe heveslisi askeri ve sivil bürokrasi, ona dayanarak ayakta durur.
Yeri gelmişken uzunca bir süredir hastanede olan Deniz Bey'e aklımızın kendisinde olduğunu da iletelim.

YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN



CHP yine nefret dilini kullandı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
“Bu adam neye zemin hazırlıyor?”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz