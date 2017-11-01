“Bu adam neye zemin hazırlıyor?”





…Çünkü Tezcan'ın rol çalmasına müsaade etmesi, kendisini ezdirmesi düşünülemezdi.

Zira CHP'de iktidar yıllardır ya bürokratik ayak oyunlarıyla ya da komplolarla ele geçirilen ve elde tutulan bir makamdır.

Ancak 19 yıllık Baykal'ı bile harcayan bu mekanik ona sahip olana da sadık değildir.

Performansı düşenin gözüne bakmaz, en yakınındakinin eliyle ayağının altındaki kilimi çekiverir.

Baykal'a kaset komplosu kurulduğunda o en sert tepkiyi veren gazetecilerden biriydim.

Şimdi de ilkesel tavrım farklı olmaz.

Çünkü bir ülkede diktatörlüğün yolu seçmenin oylarından değil, o oylarla seçilmiş iktidarların şeytanlaştırılması için çalışacak muhalefetin dizayn edilmesinden geçer...

Çünkü seçmenin çoğunluğunun tercihinin rasyonel olmadığını söyleyen oyunbozan bir muhalefet, iktidarı halka kaptıran vesayetçilerin en güçlü tesellisidir... Darbe heveslisi askeri ve sivil bürokrasi, ona dayanarak ayakta durur.

Yeri gelmişken uzunca bir süredir hastanede olan Deniz Bey'e aklımızın kendisinde olduğunu da iletelim.

YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN













