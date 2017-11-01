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il başkanından şehit ailesine çirkin teklif

TALAT ÖZTUZSUZ
TALAT ÖZTUZSUZ

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Giriş Tarihi: 1.11.2017
CHP il başkanından şehit ailesine çirkin teklif
Antalya şehidi Muhammet Oğuz Kılınç'ın ailesi, 15 Temmuz davasını birlikte izleme teklifi götürdüğü İl Başkanı'ndan "'na da dava aç katılalım" yanıtını aldı. ve eşi Zeki Kılınç, Sincan'da yapılan 15 Temmuz duruşmalarına siyasi parti il başkanları ile birlikte katılmayı planladı. İl başkanlarıyla görüşen Kılınç çifti, AK Parti, , BBP ve Vatan Partisi'nden olumlu cevapla döndü. Ancak CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, organizasyona katılmayı reddetti. Erdem, ailenin iddiasına göre, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a da dava açarsan seninle her yere gelirim" dedi. Aile, bu teklif karşısında şoke oldu. Anne Meltem Kılınç, "Parti temsilcisini de yanımızda hissetmek istedik. Ancak beklemediğimiz bir cevap aldık" diye konuştu.
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CHP il başkanından şehit ailesine çirkin teklif
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