Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de açıkladı: Artık yükseliş dönemidir

Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 3. Turizm Şurası'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Turizmin insanlığın tarihi kadar eski bir geçmişi vardır. Turizmin bir sektör haline gelmesi geçtiğimiz yüzyılda ortaya çıkmıştır. Bugün artık doğrudan ve dolaylı etkileri ile dünya ekonomisine büyük katkısı olan bir sektörden bahsediyoruz" dedi.

Erdoğan Külliye'de 3. Turizm Şurası'nda konuştu

"OLUMLU İSTİKAMETTE GELİŞİYORUZ"

Turizmin ülkeler için önemine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye ve Irak merkezli olarak bölgemizde yaşanan gelişmelerle ülkemizdeki terör eylemleri ve darbe girişimi turizmimizi etkilemiştir. Bu yılın ilk 8 ayında 22 milyonu yakalamamız bizler için umut vesilesidir. Demek ki olumlu istikamette gelişiyoruz" ifadelerini kullandı.

"ARTIK YÜKSELİŞ DÖNEMİDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şunları kaydetti: Sektörün yaşadığı kötü günleri geride bırakmaya başladık. Yaşanan olumsuzlukları telafi etmek için uygulanan düşük fiyat politikasının önemi büyük. Turizmde artık yükseliş dönemidir. Devletimiz sektörün yanındadır. Türkiye'nin potansiyeli öyle büyüktür ki kaybettiğimiz pazarların katbekat büyükleri bir el uzatımı mesafede bizleri beklemektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, turizmdeki yeni alanların geliştiğine dikkat çekerek "İnsanlar artık gittikleri her yerde hayatın her alanına ulaşmak istiyoruz. İnsanlar hediyelik eşyalar kadar unutulmaz hatıralar da biriktirmek istiyorlar" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyada başka hangi ülkede bizdeki kadar zengin mutfak kültürü, folklor kültürü, bu denli köklü ve farklı medeniyetlerin izleri sürülebilir. Denizi bir başka yaylaları bir başka, hele insanı daha başka güzelliğe sahip kaç ülke var" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"SADECE PARA DEĞİL DOST KAZANMIŞ OLURUZ"

Milletimiz için tanrı misafiri sofrasında ne varsa bölüşebileceği, çayını, ayranını içirmeden gönderemeyeceği kişi demektir. Kapısına gelene ters bakan bir millet değiliz biz. Türk örfünü adetini sunduk, sunmaya da devam edeceğiz. Turistlere ülkemizin güzellikleri yanında insanımızın manevi derinliğini gösterdiğimizde sadece para değil dost kazanmış oluruz.

"TÜRKİYE BİR AÇIKHAVA MÜZESİ"

Eğer gönlünü kazandığımız insanlarla gök kubbede hoş bir seda bırakabiliyorsak ne mutlu bize. Türkiye'nin bir açıkhava müzesi olması ile övünmek hakkımızdır. Ama asıl önemli olan bu zenginliği değerlendirebilmektir. Örneğin Gaziantep gastronomi alanında UNESCO'ya katılmıştır. Şanlıurfa'nın müzik alanında yaptığı başvuru kabul edilmiştir. Malatya kayısısından Adana kebabına önce sahip çıkmalıyız, sonra insanlığa sunmalıyız.

"İSTANBUL'UN POTANSİYELİNİ KULLANAMADIK"

İstanbul gibi mücevher değerinde bir şehrin potansiyelini tam olarak kullanmış değiliz. İnşallah turizm politikamızı bu yönde geliştireceğiz. Turistlerin beklentileri ile elimizdeki imkanları bir araya getirdiğimizde üstesinden gelemeyeceğimiz sorun yok.

"KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARINI ARTIK KİMSE CİDDİYE ALMIYOR"

Türkiye birkaç yıldır ekonomik saldırılara da maruz kalıyoruz. Kredi derecelendirme kuruluşlarının siyasi ve art niyetli notlarını artık kimse ciddiye almıyor. Onun için biz işimize bakacağız. Türkiye güçlü bir ülke. Turizmde de ülkemize yönelik seyahat uyarıları önemini kaybediyor. Hep söylediğim gibi yalanların en büyük panzehiri hakikatlerdir. Biz tüm dünyaya hakikatleri anlatmanın gayreti içinde olacağız. Yurt dışında yaşayan vatandaşımızın her birini gönüllü turizm elçimiz olarak kabul ediyorum.

KOMŞUNU AL GEL KAMPANYASI BAŞARILI OLDU

Geçtiğimiz yıl başlattığımız komşunu al tatile gel kampanyası başlatmıştık. Almanya'daki seçim sürecinde tüm algı kampanyasına rağmen Almanya'dan gelen turist sayısı yüksek oldu. Yeni dönemde mevcut pazarları geliştirirsek Çin başta olmak üzere Hindistan Güney Amerika gibi yeni alanlara ağırlık vermeliyiz.

AKM'NİN YERİNE YAPILACAK OPERA BİNASININ LANSMANI PAZARTESİ

Bugün burada bir müjde vermek istiyorum: Şimdi İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezinin (AKM) olduğu yeri yıkıyoruz ve oraya daha büyüğünü, çok çok farklı, çok çok modern bir mimariyle, inşallah Pazartesi günü İstanbul'da lansmanını yapacağım ve bu lansmanını yapmak suretiyle de 2019'un sonuna kadar orada biz bir opera binasını İstanbul'umuza kazandırmış olacağız

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