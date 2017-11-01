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Erdoğan'dan son dakika açıklaması!

Giriş Tarihi: 1.11.2017 12:24 Güncelleme Tarihi: 1.11.2017 12:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika AKM açıklaması!

Son dakika! , Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 3. Turizm Şurası'na konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, İstanbul’da ’nin yerine yapılacak yeni opera binasına ilişkin şunları kaydetti: Şimdi İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezinin (AKM) olduğu yeri yıkıyoruz ve oraya daha büyüğünü, çok çok farklı, çok çok modern bir mimariyle, inşallah Pazartesi günü İstanbul'da lansmanını yapacağım.

, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 3. Turizm Şurası'na konuştu.

Turizm sektörüyle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devletimiz tüm imkanlarıyla turizm sektörünün yanındadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da 'nin yerine yapılacak opera binasına ilişkin ise şunları kaydetti:

"PAZARTESİ LANSMANINI YAPACAĞIM"

Şimdi İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezinin (AKM) olduğu yeri yıkıyoruz ve oraya daha büyüğünü, çok çok farklı, çok çok modern bir mimariyle, inşallah Pazartesi günü İstanbul'da lansmanını yapacağım ve bu lansmanını yapmak suretiyle de 2019'un sonuna kadar orada biz bir opera binasını İstanbul'umuza kazandırmış olacağız." dedi.

Erdoğan Külliye'de 3. Turizm Şurası'nda konuştu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika AKM açıklaması!
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