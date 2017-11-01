Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika AKM açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 3. Turizm Şurası'na konuştu.

Turizm sektörüyle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devletimiz tüm imkanlarıyla turizm sektörünün yanındadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da AKM'nin yerine yapılacak opera binasına ilişkin ise şunları kaydetti:

"PAZARTESİ LANSMANINI YAPACAĞIM"

Şimdi İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezinin (AKM) olduğu yeri yıkıyoruz ve oraya daha büyüğünü, çok çok farklı, çok çok modern bir mimariyle, inşallah Pazartesi günü İstanbul'da lansmanını yapacağım ve bu lansmanını yapmak suretiyle de 2019'un sonuna kadar orada biz bir opera binasını İstanbul'umuza kazandırmış olacağız." dedi.

Erdoğan Külliye'de 3. Turizm Şurası'nda konuştu