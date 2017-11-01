Darbeci tümgeneralin derdest tiyatrosu

Darbe girişiminin İstanbul
ayağını yöneten generallerden Hava Harp Okulu
Komutanı Tümgeneral Fethi Alpay'ın, darbe karşıtı komutanlarla birlikte Moda Deniz Kulübü'ndeki Korgeneral Mehmet Şanver'in kızının düğününe katıldığı, darbe başarısız olunca da kendisini MAK tim
lerine senaryodan kaçırttığı aktarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Hava Harp Okulu'ndaki darbe faaliyetlerine ilişkin hazırlanan iddianameye göre, 15 Temmuz saat 18.30 sıralarında, Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Hasan Küçükakyüz, Tümgeneral Ahmet Cüral ve Tümgeneral Fethi Alpay eşleriyle birlikte Korgeneral Şanver'in kızının düğününe gitti.
92 KEZ MÜEBBET İSTENİYOR
Saat 23.00'te darbeci MAK timleri, 4 helikopterle mekânın yakınına indi. O dönem Hava Kuvvetleri Komutanı olan Abidin Ünal'ı alan MAK timi komutanları ise Hava Harp Okulu'na götürdü. MAK timi eşliğinde Hava Harp Okulu karargâh binasına gelen Fethi Alpay burada askeri kamuflajlarını giydi ve silahını kuşandı. Sabah saatlerinde darbe girişimi başarısız olunca Fethi Alpay da sivil kıyafetlerini giydi ve senaryo gereği MAK timi askerleri tarafından elleri arkadan bağlı şekilde kafasına bastırılarak helikoptere götürüldü. Sıkıyönetim listelerinde "İstanbul valisi" yapılacağı yazılan Alpay için 92 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 174 yıla kadar hapis isteniyor.