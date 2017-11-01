Dink cinayetinin 18 sanığı ByLock’çu çıktı

Agos
Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink
'in öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen
, eski savcı Zekeriya Öz
, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 85 sanığın yargılandığı davada, 18 sanığın örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edildi. 50 sanığın bulunduğu davada firari sanıklardan Adem Yavuz Arslan, eski savcı Zekeriya Öz, eski emniyet müdürü Metin Canbay ile tutuklu sanık eski Emniyet Müdürü Yakup Kurtaran, tutuklu sanık gazeteci Ercan Gün'ün'ün ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi.
EMRİ'Nİ GÜLEN VERDİ
Bu arada sanık Ercan Gün, ByLock kullandığının belirtilmesi ve FETÖ soruşturması kapsamında itirafçı olan eski Emniyet Müdürü Yunus Dolar'ın beyanları doğrultusunda tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumundan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. İfadesi alınan Gün'ün adliyedeki işlemleri sürüyor. Yunus Dolar'ın ifadesinde, Gün hakkında şunları söylediği belirtildi: 7 Şubat kumpası yaşanıp dönemin MİT Müsteşarı ifadeye çağrıldıktan sonra durumdan rahatsız oldum. Geçmişten tanıdığım Zaman gazetesinin emniyet muhabirliğini yapan ve daha sonra Fox TV haber muhabiri olan FETÖ üyesi olduğunu bildiğim Ercan Gün'e bu durumu sordum. Kendisi de bana 'MİT Müsteşarı'nın ifadeye çağrılması olayının Amerika'da FETÖ elebaşısı Gülen'in de dahil olduğu 12 kişilik bir istişare heyetinden geçtikten sonra Gülen'in talimatı ile bizzat gerçekleştiğini, 3 kişinin MİT Müsteşarı'nın ifadeye çağrılmaması, Gülen'in de içerisinde yer aldığı 9 kişinin ise ifadeye çağrılması yönünde oy kullandığını' söyledi.
2014'TEN BERİ BYLOCK KULLANDILAR
Hrant
Dink cinayetinin davasında yargılanan eski kamu görevlileri Ramazan Akyürek, Serkan Şahan, Tamer Bülent Demirel, Yılmaz Angın, Yunus Yazar, Mehmet Altınel, Özcan Mumcu, Ömer Faruk Kartın, Osman Gülbel, Mehmet Uçar, Hamdi Egbatan, Coşkun Çakar ve Ali Poyraz'ın da ByLock kullandıkları kaydedildi. Sanıkların 2014 Ağustos'tan bu yana programı kullandıkları belirtildi.