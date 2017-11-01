"FETÖ seninle gurur duyuyor Fatih Portakal!"

Evet, FOX TV'den bahsediyorum.

Haberleri sunan o çocuğu da FETÖ'cüler pek seviyor. Hatta tutuklu yargılanan meşhur bir FETÖ'cüyle de pampa galiba. Yoksa ne diye o çocuğunun babasına hatim indirdiğini söylesin. Neyse, bu önemli değil.

Önemli olan...

Erdoğan nefretini öyle sinsi sinsi pompalıyor ki, Pensilvanya şeytanının bin şakirdi yan yana gelse böylesi bir performans sergileyemez.

Dün de öyleydi.

FETÖ kumpası malzemelerini dönemin FETÖ kanallarından bile daha çok köpürtmüştü.

Tam bir propagandist.

En hafifinden, "Suç Erdoğan'ın değil, onu alt edecek bir lider çıkartmayan muhalefetin" diyerek ana haberleri sunabiliyor.

Bazen de...

Erdoğan nefretiyle mankurtlaştırılan sosyolojiye güvenip, "PKK'ya teşekkür etmeliyiz" diyecek kadar kaptırıp gidebiliyor.

Eh nasılsa mahut sosyoloji nezdinde, Erdoğan düşmanı olduktan sonra her türlü rezillik mubah...

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