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" seninle gurur duyuyor !"

Giriş Tarihi: 1.11.2017 09:40 Güncelleme Tarihi: 1.11.2017 09:49
FETÖ seninle gurur duyuyor Fatih Portakal!

bugün yayınlanan “O çocuk haber mi sunuyor” başlıklı yazısında ’nün propagandalarına ve FETÖ tetikçisi eski Haber Müdürü Ercan Gün’e tam destek veren Fox TV sunucusu ’ı eleştirdi. İşte Salih Tuna’nın yazısından başlıklar…

Evet, FOX TV'den bahsediyorum.
Haberleri sunan o çocuğu da 'cüler pek seviyor. Hatta tutuklu yargılanan meşhur bir FETÖ'cüyle de pampa galiba. Yoksa ne diye o çocuğunun babasına hatim indirdiğini söylesin. Neyse, bu önemli değil.
Önemli olan...
Erdoğan nefretini öyle sinsi sinsi pompalıyor ki, Pensilvanya şeytanının bin şakirdi yan yana gelse böylesi bir performans sergileyemez.
Dün de öyleydi.
FETÖ kumpası malzemelerini dönemin FETÖ kanallarından bile daha çok köpürtmüştü.
Tam bir propagandist.
En hafifinden, "Suç Erdoğan'ın değil, onu alt edecek bir lider çıkartmayan muhalefetin" diyerek ana haberleri sunabiliyor.
Bazen de...
Erdoğan nefretiyle mankurtlaştırılan sosyolojiye güvenip, "'ya teşekkür etmeliyiz" diyecek kadar kaptırıp gidebiliyor.
Eh nasılsa mahut sosyoloji nezdinde, Erdoğan düşmanı olduktan sonra her türlü rezillik mubah...

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“Gazeteci mi dediniz? Hadi oradan!
İşte FETÖ ile FOX TV işbirliğinin belgesi

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"FETÖ seninle gurur duyuyor Fatih Portakal!"
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