Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'nün askeri ve sivil mahrem yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı

AA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 1.11.2017 10:40
FETÖ'nün askeri ve sivil mahrem yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı

merkezli 15 ilde, /PDY askeri ve sivil mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

merkezli 15 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/PDY) askeri ve sivil mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin "askeri ve sivil mahrem yapılanması"na yönelik Tokat merkezli 15 ilde yürütülen soruşturma kapsamında 18'i muvazzaf asker, 4'ü sivil 22 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararının ardından operasyon düzenlendi.

Operasyonda jandarma ekiplerince şüphelilerden 11'i yakalandı.

Şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ'nün askeri ve sivil mahrem yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz