'Gülen’i iade etmeliyiz' diyen eski FBI çalışanına sansür

11 Eylül saldırılarını FBI'ın bildiği halde engelleyemediği ortaya çıkınca FBI'daki işinden olan Sibel Edmonds yaptığı bağımsız gazetecilikle ABD'yi sarsmaya devam ediyor. ABD'nin kirli çamaşırlarını ortaya döken Edmonds, bu kez de Pensilvanyalı teröristbaşı Fetullah Gülen'in FBI tarafından nasıl korunduğunu gözler önüne serdi. Geçtiğimiz günlerde yazdığı makalede Gülen'i 'Gezegendeki en tehlikeli adam' olarak nitelendiren ve bu kişinin halen ABD'den terör faaliyetlerini yürüttüğünü söyleyen Edmonds, Gülen'in ABD'ye gelişi ve korunması konusunda CIA ve FBI'ın işbirlikçi olduğunu iddia etti. FETÖ lideri hakkında suçlamaların örtbas edilmesinin başrolünün, eski FBI Başkanı Robert Mueller tarafından oynandığını ileri sürdü.

AÇIKLAMA BİLE YAPMADILAR

Mueller'in Gülen'i bizzat koruduğunu ve hakkındaki suçlamaların sümen altı edilmesini sağladığını ileri sürdü. Edmonds ayrıca, Gülen'i bu derece koruyan Robert Mueller'in teröristbaşını hedef alan Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'a da savaş açtığını belirtti. Edmonds'a göre Başkan Donald Trump'ın Rusya bağlantısını araştırmakla görevlendirilen Mueller'in soruşturmayı özellikle 'Müttefiğimiz Türkiye'nin yardımımıza ihtiyacı var. Gülen'i iade etmeliyiz' diyen Flynn üzerine odaklayarak bir kez daha Gülen'i koruma altına aldı. Geçen hafta çıkan bu makalenin ardından dün ilginç bir gelişme daha yaşandı. Sürekli fikir özgürlüğü vurgusu yaparak PKK, FETÖ, DHKP-C hatta DEAŞ propagandasına bile sansür uygulamayı reddeden sosyal medya platformu Twitter, Edmonds'un bu yazısını sansürledi. Edmonds'un yazılarının yayınlandığı News Bud isimli haber sitesinin bu makaleyi sunduğu tweet'i sansürleyen Twitter, konuyla ilgili bir açıklama bile getirmedi.