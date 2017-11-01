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'u kana bulayacaklardı! Şok detaylar

Giriş Tarihi: 1.11.2017 09:43 Güncelleme Tarihi: 1.11.2017 09:48
İstanbul'u kana bulayacaklardı! Şok detaylar

29 Ekim’de ’da saldırı planlayan ’lı teröristlerin 16 kimyasal maddeyi karıştırarak bomba imal ettiği, Mücahit Ş.’nin Suriye’de bomba üzerine eğitimi aldığı öğrenildi.

Bayrampaşa'daki AVM'de 67 adet bomba ile yakalanan 'lı 4 teröristin Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını kana bulamayı plandıkları ortaya çıktı. Teröristlerin ilk önce AVM içine yerleştirdikleri 4 bombayı ve açık otoparkta bulunan motosikletteki bombaları patlatmayı planladıkları öğrenildi. Daha sonra ise tören alanına giderek, yol boyunca bombaları patlatmaya hazırlandıkları belirlendi. Teröristlerin son olarak da sırt çantalarında taşıdıkları bombaları patlatarak intihar eylemleri yapmayı plandıkları tespit edildi.

İZ BIRAKMAMAK İÇİN YANGIN ÇIKARDILAR

Gazete Habertürk'ün haberine göre bombalar üzerinde yapılan incelemelerde, TATP ve 16 ayrı kimyasal maddenin karışımıyla hazırlanan patlayıcının tesirinin artırılması için alüminyum tozu ve çelik misketler kullanıldığı tespit edildi. DEAŞ'lı terörist Mücahit Ş.'nin Suriye'de bomba üzerine kimya eğitimi aldığı öğrenildi. DEAŞ'lı teröristlerin iz bırakmamak için yangın çıkardığı evdeki kitaplar arasında Prof. Dr. İbrahim Canan'ın yazdığı ve 'nün yayın organı Zaman Gazetesi'nin abonelerine dağıttığı 18 ciltlik 'Hadis Ansiklopedisi Kütüb-i Sitte' dikkat çektİ.

İstanbul'u kana bulayacaklardı! Yakalandılar
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İstanbul'u kana bulayacaklardı! Şok detaylar
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