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'de / operasyonu! 7 şüpheli yakalandı

Giriş Tarihi: 1.11.2017 12:22 Güncelleme Tarihi: 1.11.2017 12:23
Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonu! 7 şüpheli yakalandı

'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, / soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme aracı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen ve daha önce gözaltına alınan şüphelilerin ifade içeriklerine göre askeri personelden sorumlu "mahrem abi" oldukları değerlendirilen 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonu! 7 şüpheli yakalandı
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