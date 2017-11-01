Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonu! 7 şüpheli yakalandı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme aracı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen ve daha önce gözaltına alınan şüphelilerin ifade içeriklerine göre askeri personelden sorumlu "mahrem abi" oldukları değerlendirilen 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.