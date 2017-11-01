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Kriptolu görüşen 14 ’cü tutuklandı

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN

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Giriş Tarihi: 1.11.2017 22:03 Güncelleme Tarihi: 1.11.2017 22:19
Kriptolu görüşen 14 FETÖ’cü tutuklandı

İstanbul Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada, ’nün kriptolu haberleşme uygulamasını kullanan 14 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'nce kullanılan kriptolu haberleşme uygulaması kullanan 50 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüpheli şahısların bir bölümünün emniyette işlemleri devam ederken 20 ByLock kullanıcısı işlemlerinin tamamlanması ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcısı Can Tuncay tarafından savcılıkta işlemleri yapılan şüphelilerden 20'si de 'silahlı terör örgütü üyesi olmak'suçlaması ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Sorgu sonucunda 14 şüpheli tutuklanırken 6 şüpheli ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.

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Kriptolu görüşen 14 FETÖ’cü tutuklandı
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