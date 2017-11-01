O operasyonda flaş şüpheliler!

Fetullahçı Terör Örgütü ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle operasyon başlatılan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı dosyasında kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerin şüpheli oldukları öğrenildi. Dosyanın bir numaralı şüphelisinin aynı zamanda vakfın onursal başkanı olduğu belirtilen Fetullah Gülen olduğu öğrenildi. Dosyada aynı zamanda eski Zaman Gazetesi'nin firari Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, örgütün iki numarası ve finans sorumlusu Mustafa Özcan ile Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın Başkan Yardımcısı Erkam Tufan Aytav da bulunuyor.

Anayasal Suçlar Bürosu'nca 111 şüpheli hakkında başlatılan operasyonda gözaltı listesinde Fetullahçı örgütün önemli isimlerinden Abdullah Aymaz, Bülent Korucu, Harun Tokat, İhsan Yılmaz, Kevser Gülen ve Nuh Gönültaş gibi isimler de yer alıyor.

Dosya kapsamında gözaltı karar verilen şüphelilerden 35'inin örgütün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu, 56'sının Bank Asya hesap hareketlerinde örgüt lideri Gülen'in çağrısı doğrultusunda hesap arttırımı bulunduğu, gözaltı listesindeki 10 şüphelinin aynı zamanda örgütün çatı dosyasında adının geçtiği ve 46 şüphelinin ise havalimanı kayıtlarına göre yurt dışında gözüktüğü belirlendi.