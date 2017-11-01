Başbakan Binali Yıldırım
, CHP Sözcüsü Bülent Tezcan
'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'diktatör' sözlerine sert tepki gösterdi. Yıldırım, "Adam parti sözcüsü mü parti sövücüsü mü anlayamadım. Eğer şeddeli diktatör arıyorlarsa geçmişlerine baksınlar" dedi. Yıldırım, partisinin dünkü grup toplantısında konuştu. Gündeme ilişkin önemli mesajlar veren Yıldırım şunları söyledi:
PARTİ SÖVÜCÜSÜ MÜ?
Bir parti sözcüsü geçen gün, cumhurbaşkanımız hakkında münasebetsiz laflar etti. Onu dinleyince adam parti sözcüsü mü, parti sövücüsü mü doğrusu anlayamadık. Bakın bunlara burada terbiyem müsaade etmiyor. Öyle bir cevap veririm ki altından kalkamazlar. Ama şu kadarını söyleyeyim, şeddeli diktatör arıyorlarsa geçmişlerine, geleneklerine baksınlar.
MİLLETE HAKARET EDİYOR
Vatandaşın duası ve desteğiyle kesintisiz iktidara gelen parti AK Parti
'dir, lideri de Recep Tayyip Erdoğan'dır. Sizin bu hezeyanlarınız bu gerçeği değiştirmez. Bunu vatandaşımız biliyor. Sayın Kılıçdaroğlu sadece cumhurbaşkanımıza, partimize değil aynı zamanda da millete de hakaret etmekten geri duymuyor. Ve diyor ki 'Evet oyu verenlerin çoğu pişman' Kardeşim nereden biliyorsun? İnsanların aklından geçenleri okuma kabiliyeti mi kazandın?
BİR GÜN BELKİ İKTİDAR OLURSUN
Vatandaşlarla kavga etmenin değil, barışmanın yolunu bul. Çalış, çabala bir gün belki sen de iktidar olursun. Size oy verenle birlikte başka partilere de oy verenlere saygı duymayı öğreneceksiniz. Bir de diyor ki "Demokrasinin namusunu kurtaralım" Sen merak etme Kemal Bey, AK Parti milletimizle birlikte 15 yıldır demokrasinin namusunu, vesayetçilere darbecilere karşı korudu, korumaya devam ediyor. Eğer illa bir şey kurtarmak istiyorsan, 15 yıldır bir adım bile ileri gidemeyen partini kurtar kardeşim. Bu ülkenin siyasetinde bu ayıplı dilin yeri yok. Herkes ne konuştuğunu bilecek, millete yakışan üslupla konuşacak.
GAYRİMEŞRU REFERANDUM
Bu referandumu yapanlar bunun bedelini ödemelidir dedik. Ne oldu? Bunlar artık orada yöneticilik yapamaz dedik. Bırakmak zorunda kaldılar. Sınır kapısını da bu sabah (dün) itibariyle Habur merkezi hükümete teslim edildi. Bundan sonra Habur geçişindeki bütün kontroller Irak hükümeti tarafından yapılacak. Ve sınırdan giren TIR'larımız Bağdat'a Basra'ya kadar yollarına devam edecekler. Aradaki nemalananlar da böylece ortadan kaldırılmış olacak.
ABD'YE GİDİYOR
Başbakan Yıldırım, 7-11 Kasım tarihleri arasında ABD'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Yıldırım'ın, vize krizinin yanı sıra FETÖ elebaşısının iadesi, Suriye ve Kuzey Irak'taki gelişmelere ilişkin görüşmelerde bulunması bekleniyor.