Son dakika: PKK'ya bir darbe daha! O isim destekçileri ile birlikte yakalandı

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldığı belirtildi.

KAMU GÖREVLİLERİNE SUİKAST DÜZENLEMEK İÇİN DAĞDAN İNMİŞTİ

Açıklamada, teröristlerin kamu kurumlarına saldırı ve kamu görevlilerine suikast düzenlemek için fırsat aradığının, bu amaçla örgüt mensuplarının kırsal alandan gelerek, Doğubayazıt ilçe merkezinde bulunan bazı adreslerde kaldıklarının ve buralarda keşif yaptıklarının belirlendiği kaydedildi.

İŞTE VALİLİĞİN KONUYLA İLGİLİ YAPTIĞI AÇIKLAMA

"PKK/KCK silahlı terör örgütü kırsal alanda sorumlu düzeyde faaliyet yürüten ve silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan çok sayıda aranma kaydı bulunan 'Brüsk' kod adlı S.T. ile birlikte 5 şüpheli daha gözaltına alınmıştır. Çok sayıda mühimmat, örgütsel içerikli doküman, kitap, mektup, gazete küpürleri, örgüt mensuplarına ait fotoğraflar, örgütü simgeleyen bez parçaları, dijital materyaller, para, ziynet eşyası ve leşker olarak tabir edilen çocuk kıyafeti ele geçirilmiştir."