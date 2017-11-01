Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'ta operasyonu: 10 gözaltı

AA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 1.11.2017 10:46 Güncelleme Tarihi: 1.11.2017 10:46
Tokat'ta ByLock operasyonu: 10 gözaltı

'ta /'ye yönelik operasyon kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı 'u kullandıkları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyon kapsamında 10 zanlı gözaltına alındı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, il merkezi ile Turhal, Pazar ve Zile ilçelerinde örgütün şifreli haberleşme programı 'u kullandıkları iddiasıyla üniversite öğrencisi ve özel sektör çalışanlarından oluşan 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Tokat'ta ByLock operasyonu: 10 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz