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mağduru ünlü avukat öldürüldü

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN

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Giriş Tarihi: 31.10.2017 23:34 Güncelleme Tarihi: 1.11.2017 01:43
Zekeriya Öz mağduru ünlü avukat öldürüldü

Ergenekon soruşturması kapsamında yargıyı etkiledikleri gerekçesiyle gözaltına alınıp ’cü polis ve savcıların iradesi ile tutuklanan Avukat bu akşam uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Ergenekon savcılarının talimatıyla, yargılama sürecini etkilemeye yönelik faaliyet yürüttükleri iddiasıyla 8 kişiye yönelik 2010 yılında operasyon düzenlenmiş Avukat da bu operasyon kapsamında eşi Hülya Kaya ile gözaltına alınmıştı.

Kudbettin Kaya'nın bu akşam arkadaşları ve ailesi ile gittiği Yeşiköy'deki ünlü bir balıkçıda silahlı saldırıya uğradığı öğrenildi. Uzi marka silahla Kaya'yı vuran saldırganın olay yerinden kaçtığı öğrenilirken Kaya'nın yaşamını kaybettiği belirtildi.

Kudbettin Kaya Ergenekon yargılamaları sırasında yargıyı etkilemeye çalıştığı iddiasıyla 'cü 'ün talimatıyla gözaltına alınmış tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

Kaya hakkında Adalet eski Bakanı 'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi ile birlikte ''Ergenekon davası ve soruşturmasını etkilemeye teşebbüs ettikleri'' iddiasıyla dava açılmıştı. Özel Yetkili İstanbul 15. 'nde görülen davada Avukatlar Tülay Beker ve Ali Hadi Emre de yargılanmıştı.

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Zekeriya Öz mağduru ünlü avukat öldürüldü
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