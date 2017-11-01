Zekeriya Öz mağduru ünlü avukat öldürüldü

Ergenekon savcılarının talimatıyla, Ergenekon Davası yargılama sürecini etkilemeye yönelik faaliyet yürüttükleri iddiasıyla 8 kişiye yönelik 2010 yılında operasyon düzenlenmiş Avukat Kudbettin Kaya da bu operasyon kapsamında eşi Hülya Kaya ile gözaltına alınmıştı.

Kudbettin Kaya'nın bu akşam arkadaşları ve ailesi ile gittiği Yeşiköy'deki ünlü bir balıkçıda silahlı saldırıya uğradığı öğrenildi. Uzi marka silahla Kaya'yı vuran saldırganın olay yerinden kaçtığı öğrenilirken Kaya'nın yaşamını kaybettiği belirtildi.

Kudbettin Kaya Ergenekon yargılamaları sırasında yargıyı etkilemeye çalıştığı iddiasıyla FETÖ'cü Zekeriya Öz'ün talimatıyla gözaltına alınmış tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

Kaya hakkında Adalet eski Bakanı Seyfi Oktay'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi ile birlikte ''Ergenekon davası ve soruşturmasını etkilemeye teşebbüs ettikleri'' iddiasıyla dava açılmıştı. Özel Yetkili İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Avukatlar Tülay Beker ve Ali Hadi Emre de yargılanmıştı.