15 Temmuz’da verilen tahribat telafi edildi

Başbakan Binali Yıldırım
, dün İstanbul
'da Milli Savunma Üniversitesi
(MSÜ) 2017 akademik yılı açılışına katıldı. Yıldırım'ın şunları söyledi:
TEDBİRLERİ ALDIK:
Her zaman teyakkuzda olduğumuz sorunların yanı sıra son yıllarda ortaya çıkan risk ve tehditlerle karşı karşıyayız. Bu sebeple, ekonomik ve askeri yönden güçlü olmanın yanı sıra, ntielikli eğitim düzeyi yüksek personele sahip olmanın önemi aşikar. 15 Temmuz'dan sonra birçok tedbir aldık. Bunlardan biri de Milli Savunma Bakanlığı
ve Silahlı Kuvvetlerin yeniden yapılandırılması. Asker kılığına girmiş teröristlerin yaşattığı acıların bir daha tekerrür etmemesi için bu tedbirleri aldık. Gereken adımları titizlikle attık. MSÜ de bu alınan kararlardan biridir.
TAHRİBAT TELAFİ EDİLDİ:
Burada Harp Enstitüleri, Harp Okulları, Araştırma Enstitüleri'ni yani bütün askeri eğitim kurumlarını bir çatı altında topladık. TSK'nın subay ve astsubay kaynağını oluşturan askeri okullarımızın fiziki ve teknik ihtiyaçlar eksiksiz kaşılanmıştır. 15 Temmuz'da bu kurumlara verilen tahribat ve öğrenci kaybımız süratle telafi edilmiştir. Harp Okulları, Harp Akademileri'nde 15 Temmuz öncesi toplam sayı 9 bin 829'ken bugün 9 bin 832 olmuştur. Dolayısıyla bu konuda hiçbir zafiyet kalmamış süratle buradaki açık kapatılmıştır. Bu başarıda hepinizin emeği vardır. Amacımız bu değişimi geleceğe dönük tahkim etmek, burada yetişen subay astsubaylarımızı değişen dünya tehditlerine göre en iyi şekilde bilgi ve uygulamalarla donatmaktır.
TSK İÇİN DÖNÜM NOKTASI:
15 Temmuz darbesi sonrası görevlendirmelere göz attığınızda nelere rastlıyoruz. İstanbul Valisi, Hava Harp Okulu Komutanı. TRT İstanbul Radyosu Müdürü, Hava Harp Okulu Alay Komutanı. İş Bankası Genel Müdürü, Hava Harp Okulu Dekanı. Harp Okulu'nun hocalarının görevi darbe yapıp kurumların başına geçmek mi? Bu ve buna benzer tehditlerin ülkemizde bir daha yaşanmaması, bu kurumlarımızın milletle bütünleşmesine bağlıdır. Titiz olacağız, seçim yaparken, en kabiliyetli, bayrağını devletini seven evlatlarımızı alacağız. Bu hassasiyeti FETÖ örgütü görmüş, bu alanı kendi sinsi amaçları doğrultusunda tepe tepe kullanmıştır. 15 Temmuz ülkemize büyük bir tahribat vermekle beraber, Silahlı Kuvvetlerimizin kurtuluşu için önemli dönüm olmuştur.
SİBER KUVVETLER:
Günümüzde tehdit algıları her geçen gün değişiyor. Eskiden tankla, topla, uçakla harp yapılırken, şimdi bilişim ile siber saldırılarla savaş yapılıyor. Bilgi en önemli güç haline geliyor. Birçok ülke Siber Kuvvetler altında komutanlıklar kuruyor. Bu konuda TSK da adımlar attı. Bölgemizin stratejik konumunu ele aldığımızda Türkiye'nin hem savunma sanayi, hem caydırıcılık konusunda yatırımlarını artarak sürdürmesi kaçınılmaz. Cumhuriyetimizin en önemli kazanımı hukuktur. Bize düşen hiçbir vesayet odağına itibar etmeden devletimizi ve vatandaşımızı korumaktır.
'TSK, AYAĞIMIZIN TÖKEZLEMESİNİ BEKLEYENLERİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Milli Savunma Üniversitesi'nin (MSÜ) 2017- 2018 akademik yıl açılışı ve Harp Enstitüleri'nin eğitime başlaması dolayısıyla düzenlenen törene mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında şunları söyledi: "Ülkemiz tarihinin en büyük ihanet hareketi olan 15 Temmuz darbe girişimi, hem askeri personel yetiştirme sistemindeki değişiklik ihtiyacının isabetini göstermiş hem de bu doğrultuda süratle adımlar atılmasını zorunlu hale getirmiştir. 15 Temmuz gibi yıkıcı sonuçlar doğurabilecek bir darbe girişimine maruz kalmış Türkiye, bu ihanetin hemen ardından hem sınırlarımız içinde hem de Suriye ve Irak'ta başarılı operasyonlar gerçekleşmiştir. Kahraman ordumuzun başarıları ülkemizin ayağının tökezlemesini bekleyenleri hayal kırıklığına uğratırken, milletimizi ve dostlarımızı da sevindirmiştir. Üniversitemizin tüm branşlarda eğitim-öğretime başlayarak ortaya koyduğu yüksek performans bu sevinci daha da artırmıştır."