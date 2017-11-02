Arkadaşının intikamı için Hakkari'de kalmış

"ÖYLE ÇOK YAĞMUR YAĞIYOR Kİ"

Şehit Sercan Kara'nın en son dün akşam ağabeyi SİNAN KARA ile telefonda görüştüğü ve "Buraya öyle çok yağmur yağıyor ki 1 metre ilerimi göremiyorum. Komutanlar istirahate çekti. Yarın Sabah tekrar içtimaya çıkacağım" dediği kaydedildi.

"BIRAKACAĞIM BU İŞİ"

Şehit Sercan Kara'nın bir süre önce amcasının kızının eşine, "Ağabey ocak ayında bırakacağım bu işi, alacağım 50-60 koyun işime bakacağım" dediği, şehit olması durumunda ise kardeşlerinin rahat edeceğini söylediği belirtildi.

KARDEŞİ DE SÖZLEŞMELİ ER OLMAK İSTEDİ

Şehit Sercan Kara'nın ağabeyi ve babasının balıkçılık yaptığı, kendisinin de sözleşmeli er olmadan önce bu işle uğraştığı belirtildi. Şehidin kardeşi Adil Kara'nın ise daha önce astsubaylık için dün de sözleşmeli er olmak için başvurduğu kaydedildi.