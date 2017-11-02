ATM`lere ücret ayarı geliyor

Bankacılık sektöründe ortak ATM kullanımının etkin hale getirilmesi amacıyla gelecek yıl kullanım ücretlerine sınırlamalar getirilmesi planlanıyor.

2018 Yılı Programı'ndan derlenen bilgilere göre, yurt içi tasarrufların artırılması için gelecek yıl bireysel emeklilik sistemini geliştirme çalışmalarına ek olarak, tüketici kredilerinde aşamalı gelir bazlı borçlanma sistemi, lüks ve ithalat yoğunluğu yüksek tüketim malları için caydırıcı vergilendirme ve bilinçli tüketimin teşvik edilmesi gibi düzenlemelere gidilecek.