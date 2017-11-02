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AVM'de hareketlilik
AVM
'de hareketlilik
DHA
Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.11.2017
18:53
Güncelleme Tarihi: 2.11.2017
18:55
Bahçelievler'de bir alışveriş merkezinde hareketlilik yaşanıyor. Boşaltılan alışveriş merkezine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. İçeride silahlı bir kişinin olduğu öne sürülüyor.
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