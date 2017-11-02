Başbakan Binali Yıldırım konuşuyor - CANLI

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:

Karar alma mekanizmalarında zaten erkeğin rolü yok. Biz erkekler kadınların fikirlerini alır onun satışını yaparız.

Dünya krizler, savaşlar, açlık, yoksulluk... Pek çok dram yaşıyor. Bu ağır krizlerin önemli bir kısmı da bölgemizde. Türkiye olarak bu krizlerin çözümü için çok yönlü çalışmalarımızı yürütüyoruz. Suriye'de, Irak'ta yaşanan kriz nedeniyle 3.5 milyona yakın insanlara kucak açan ülke Türkiye'dir. Bu insanların Türkiye'de 300 bine yakın yeni bebek oldu. Gözlerini Türkiye'de dünyaya açtı. Bunlar arasında kız bebeklerimiz, erkek bebeklerimiz var. Türkiye kültüründen, medeniyetinden aldığı tecrübe ile bu insanlara kucak açıyor.

Türkiye sorunların çözümü konusunda önemli adım atıyor. Yaşadığımız sıkıntılı dönemin çıkış yolu Türkiye'nin önerileridir.

Kuzey Irak'ta yaşananları gördük, Türkiye olarak zamanlıca uyarılarımızı yaptık. Buna rağmen bunlar dikkate alınmadı, sonunda mağdur olan oradaki insanlar oldu. Bu işi yapanlar da bedelini ödedi. Hür dünyanın vicdanı olmaya devam edeceğiz.

Kadınlarımızı bu öncü misyonumuzun bayrakları olarak görüyoruz. Bütün toplumlarda kadınlar yönetimi adil, barışçı olmaya sevk eden önemli bir güç teşkil ediyor. Yaraları saran, yoksulların intikamına yetişen kimselere kimse olan kadınlarımız değil mi? Ben inanıyorum ki birgün bölgemiz huzura kavuştuğunda Türk kadını minnetle, şükranla anılacak.

Türk kadını bugün Türkiye'nin ekonomisine, siyasetine, sosyal hayatına, akademik hayata, bütün kurumlara ağırlığını koymuş durumda. Para sizde, güç sizde. Ayrıca üniversitelerde hocaların yüzde 54'ü kadın. İlim de sizde, irfan da sizde. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız milleti meydanlara davet ettiğinde meydanlara en önce inen kadınlarımız oldu. Kadınlarımız o gece alçaklara geçit vermedi. Yeri geldi arabaya bindi şoförlük yaptı, yeri geldi tankın üzerine çıktı, alçaklara geçit vermedi. Böyle yiğit kadınları olan bir milletin sırtı yere gelmez.

Türk kadını tarih boyunca bu rolü başarıyla üstlenmiş, karar alma mekanizmalarında hep etkili olmuştur. Osmanlı tarihine bakın, kadın sultanların saltanattaki ağırlığına bakın göreceksiniz.