Başbakan Yıldırım konuşuyor - CANLI

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:

Bugün ülkemiz için önemli bir toplantıdayız. Önemli bir proje için bir araya geldik. Sayın cumhurbaşkanımızın Türkiye'nin potansiyelini değerlendirerek yerli marka otomobil için artık vakti geldiğini söylemesi aslında bu süreci resmen başlatmış oldu. Türkiye'nin geleceği için projenin ilk adımını attığımız bugün de, cumhurbaşkanımız ve bilim sanayi teknoloji bakanımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca 'yok mu babayiğit' çağrısına cevap veren 5 babayiğide de teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün imzaları atacaklar.

Başbakan Binali Yıldırım önemli açıklamalarda bulundu

Bu önemli projenin otomotiv sektörüne ve iş dünyamıza da yeni bir heyecan getireceğinden endişem yok. Bu proje büyüyen kalkınan geleceğe kararlılıkla yürüyen Türkiye'nin başarılarına yeni bir başarı da ilave edecektir.

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