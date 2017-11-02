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'tan bir izi daha!

Giriş Tarihi: 2.11.2017 11:40 Güncelleme Tarihi: 2.11.2017 11:42
ByLock'tan bir ABD izi daha!

Konya'da yürütülen soruşturması kapsamında itirafçı olan bir sanığın cep telefonunda, örgütün şifreli haberleşme programı olan tespit edildi. Sanığın yazışmalarından, FETÖ'nün 'deki toplantısına ABD'nin iç istihbarat teşkilatı 'dan üst düzeyde katılım olduğu belirlendi.

Sanığın yazışmalarından, 'nün 'deki toplantısına ABD'nin iç istihbarat teşkilatı 'dan üst düzeyde katılım olduğu belirlendi.

Takvim'in haberine göre yazışmalarda ABD eski Büyükelçisi Francis Ricciardone'nin de adı geçti. Yazışmada, Ricciardone'nin Ankara'da gazetecilerle yaptığı bir toplantıda hakkında kırmızı bülten çıkarılan H.E. ile ilgili "Bu insanların Amerika'da trafik suçu bile işlemişliği yok. Ne kırmızı bülteninden bahsediyorsunuz?" dediği bilgisine yer verildi.

FBI ve Ricciardone ayrıntısı 'darbenin arkasındaki ABD'yi bir kez daha ele verdi.

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ByLock'tan bir ABD izi daha!
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