Cam filmi 'ağır kusur' sayıldı

Cam filmi yasağı Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından vatandaşların sıkça araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. Araçlarının camında film bulunan vatandaşlar, cam filmi yasak mı konusunu internet üzerinden araştırmaya başladı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın belirlediği standartlarda araç muayene hizmeti veren TÜVTÜRK, cam filmi ve sonradan boyanmış camlar ile ilgili düzenleme hakkında araç sahiplerini uyardı.





HAFİF KUSURDAN AĞIR KUSURA

Kusurlar tablosunda yapılan güncellemeye göre daha önce 'Hafif Kusur' olarak değerlendirilen filmli camlar ve sonradan boyanmış camlar 'Ağır Kusur' olarak değerlendirilecek ve bu araçlar muayeneden geçemeyecek.

ORİJİNAL HALİNE GETİRİLSİN

TÜVTÜRK tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;

"TÜVTÜRK, muayene hizmetinin daha hızlı ve sağlıklı bir biçimde gerçekleştirilebilmesi amacıyla araç sahiplerini cam filmi ve sonradan boyanmış camlar ile ilgili gerçekleşen düzenleme konusunda uyardı. Buna göre, daha önce 'Hafif Kusur' olarak değerlendirilen araç cam filmleri ve sonradan boyanan camlar yeni düzenleme ile 'Ağır Kusur' sayılacak. Bu araçlar, araç muayenesinden geçemeyecek. Cam filmi ve sonradan boyanmış camı bulunan araç sahiplerinin, araçlarını orjinal haline getirerek muayeneye gelmeleri gerekmektedir."