Cem Korkmaz intihar etti! Cem Korkmaz kimdir?

Ünlü Youtuber Cem Korkmaz, dün akşam saatlerinde evinde ölü bulundu! Sevenleri ve dostları Korkmaz'ın yaşadığı evin yolunu tuttu. Cem Korkmaz'ın babası da G.O.R.A ve A.R.O.G gibi filmlerden tanınan Muhittin Korkmaz. Bu intiharın ardından kullanıcılar 'Cem Korkmaz kimdir?' ve 'Muhittin Korkmaz kimdir?' sorularının yanıtlarını merak ediyor. İşte tüm bu soruların yanıtları...

KESİN ÖLÜM NEDENİ...

Savcı ve polis olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. İncelemelerde, Cem Korkmaz'ın intihar etmiş olabileceğine dair bulgular elde edildi. Korkmaz'ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

HABERİ ALAN ARKADAŞLARI EVİNE KOŞTU

Oyuncu Muhittin Korkmaz'ın oğlu olan Cem Korkmaz'ın intihar ettiği haberinin yayılması üzerine bazı arkadaşları evin önüne geldi. Aynı evde bir dönem birlikte kaldıklarını belirten oyuncu Osman Eren, arkadaşının öldüğüne inanamadığını söyledi. Cem Korkmaz'ın bildiği bir sıkıntısı olmadığını ifade eden Eren, "Cem, sıkıntılarını herkesle paylaşacak bir adam değildir. Çok çenesi düşük bir adam değildir. İçinde yaşar sıkıntılarını. Kimseyi öyle çok üzmek istemez, öyle bir adamdı. Psikolojisi mi bozuktu, bir şey mi sebep oldu buna? Onu bilemiyoruz, içinde ne yaşıyordu bilemiyoruz" dedi.

KEDİLERE DÜŞKÜNDÜ

Komşularınca, kedilere düşkünlüğüyle tanınan Cem Korkmaz'ın evde ve sokakta beslediği kediler bir an olsun dairesinin penceresi önünden ayrılmaması dikkat çekti. Sokak kedileri yesin diye penceresinin önünde su ve mama bırakan Korkmaz'ın, kediler girip çıksın diye bir penceresini sürekli açık tuttuğu öğrenildi.

CEM KORKMAZ KİMDİR?

1987 Bursa doğumlu Cem Korkmaz, ilk ve orta öğretimini Bursa'da tamamladıktan sonra Bursa Devlet Tiyatrosu'nda tiyatro eğitimi aldı.

Ünlü Youtuber, sunucu ve oyuncu kimliği ile tanınan isim birçok filmde, dizide ve reklamda rol aldı.

Recep İvedik 4 filminde de Şahan Gökbakar ile birlikte rol alan Cem Korkmaz, A.R.O.G gibi yapımlarda yer aldı.