Cem Korkmaz neden intihar etti? - Youtube fenomeni Cem Korkmaz neden öldü? - İşte detaylar

Recep İvedik 4 filmi ile akıllara kazınan ve ünlü Youtube fenomeni Cem Korkmaz'ın intihar haberi sevenlerini şok etti. Bu gelişmelerin ardından ise ''Cem Korkmaz neden öldü'' cevabı en çok merak edilen soruların başında yer aldı. Dün akşam saatlerinde cesedine ulaşılan Korkmaz'ın cesedi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Peki ünlü Youtube fenomeni Cem Korkmaz neden intihar etti? Cem Korkmaz neden öldü? İşte detaylar...

CEM KORKMAZ NEDEN ÖLDÜ?

Ünlü Youtube fenomeni Cem Korkmaz'ın dün akşam saatlerinde evinde cansız bedenine ulaşıldı. İddialara göre Cem Korkmaz'ıanahtarla dairenin kapısını açan arkadaşı, Korkmaz'ı kalorifer borusuna iple asılı şekilde buldu. Korkmaz Recep İvedik 4 filmi ile tanınmıştı.

CEM KORKMAZ'IN ÖLÜM NEDENİ İÇİN CESEDİ ADLİ TIPTA

Savcı ve polis olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. İncelemelerde, Cem Korkmaz'ın intihar etmiş olabileceğine dair bulgular elde edildi. Korkmaz'ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

HABERİ ALAN ARKADAŞLARI EVİNE KOŞTU

Oyuncu Muhittin Korkmaz'ın oğlu olan Cem Korkmaz'ın intihar ettiği haberinin yayılması üzerine bazı arkadaşları evin önüne geldi. Aynı evde bir dönem birlikte kaldıklarını belirten oyuncu Osman Eren, arkadaşının öldüğüne inanamadığını söyledi. Cem Korkmaz'ın bildiği bir sıkıntısı olmadığını ifade eden Eren, "Cem, sıkıntılarını herkesle paylaşacak bir adam değildir. Çok çenesi düşük bir adam değildir. İçinde yaşar sıkıntılarını. Kimseyi öyle çok üzmek istemez, öyle bir adamdı. Psikolojisi mi bozuktu, bir şey mi sebep oldu buna? Onu bilemiyoruz, içinde ne yaşıyordu bilemiyoruz" dedi.

Sosyal medya üzerinden yakışıksız yorumlar gördüğünü belirten Osman Eren, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birazcık tanınmış her insan hakkında dönen dedikodular gibi Cem'le ilgili dedikodular da dönüyor. Arkadaşları da, ben de bundan çok rahatsızız. Çok çirkin şeyler dönüyor bunla alakalı. Bu adam, 10 tane kedisiyle burada yaşayan, mahallelinin de tanıdığı biri. Evine gireni çıkanı da gizlemeyen biri. Çok çirkin şeyler duyduk. Videolarda ailesinin perişan halini göreceksiniz. Annesinin kendisini asmış olduğu gibi bir şey kesinlikle yok. Kız arkadaşının sebep olduğuyla ilgili bir şey de kesinlikle yok. Zaten ilerleyen zamanlarda bunun böyle olmadığını göreceğiz.

KORKMAZ, KEDİLERE DÜŞKÜNDÜ

Komşularınca, kedilere düşkünlüğüyle tanınan Cem Korkmaz'ın evde ve sokakta beslediği kediler bir an olsun dairesinin penceresi önünden ayrılmaması dikkat çekti. Sokak kedileri yesin diye penceresinin önüde su ve mama bırakan Korkmaz'ın, kediler girip çıksın diye bir penceresini sürekli açık tuttuğu öğrenildi.

CEM KORKMAZ KİMDİR?

1987 Bursa doğumlu Cem Korkmaz, ilk ve orta öğretimini Bursa'da tamamladıktan sonra Bursa Devlet Tiyatrosu'nda tiyatro eğitimi aldı. Ünlü Youtuber, sunucu ve oyuncu kimliği ile tanınan isim birçok filmde, dizide ve reklamda rol aldı. Recep İvedik 4 filminde de Şahan Gökbakar ile aynı karelerde yer alan ünlü isim, A.R.O.G, Bekle Beni Yarın, Diğer Yarım, Bizim Ev gibi yapımlarda ismini duyurdu.