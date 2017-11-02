Cep telefonundan Öcalan çıktı

'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' ve 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini görevini yapmaya engellemeye teşebbüs' suçları kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Osman Kavala'nın tutuklanma gerekçesinin ayrıntılarına SABAH ulaştı.

GEZİ'NİN ORGANİZATÖRÜ

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce verilen tutuklama kararında; Kavala'nın adreslerinde yapılan aramalarda elde edilen deliller, iletişim tespit tutanakları, fiziki takip tutanakları, dijital inceleme tutanakları, fotoğraflar ve şüpheli hakkındaki ifadelerin incelendiği belirtildi. Kararda, Osman Kavala'nın Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmayı engellemeye yönelik bir ayaklanma olan ve terör örgütlerinin aktif olarak katıldığı, destek verdikleri kamuoyunda Gezi olayları olarak bilinen eylemlerin yöneticisi ve organizatörü olduğu kaydedildi.

O İSİMLERLE İRTİBATLI

Kararda, Osman Kavala'nın Gezi provokasyonuna katılan şahıslara maddi yardımda bulunduğu ifade edildi. Kavala'nın 15-16 Temmuz 2016 tarihinde Büyükada'da bir otelde yapılan toplantıya katılan darbenin organizatörlerinden Henri Barkey ile diğer yabancı uyruklu kişilerle irtibat kurduğu ve darbe teşebbüsüne katılmak suretiyle 'Anayasal düzeni cebir şiddet yöntemleriyle değiştirmek' suçlarını işlediği yönünde kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu belirtildi.

BARKEY'LE GEZİ'DE DE KONUŞMUŞ

Osman Kavala'nın Gezi olaylarını finanse ettiğine dair telefon tapelerinin bulunduğu, olaylar sırasında provokasyonda şüpheli kişilerle telefon trafiğinin tespit edildiği kaydedildi. Kavala'nın Gezi olayları sırasında da Henri Barkey ile görüşmeleri belirlendi. Kavala'nın 15 Temmuz sürecinde de Barkey ile aynı ortamda bulunduğu tespit edildi.

TELEFONUNDAN ÖCALAN ÇIKTI

Kavala'nın Gezi olayları ile ilgili yurtdışında gerçekleştirilen bazı toplantıları katıldığı belirlendi. Şüphelinin telefonunda yüklü suç içerikli çeşitli fotoğraflar da ele geçirildi. Abdullah Öcalan'ın görüntüsünün yer aldığı bir fotoğraf bulundu. Kavala'nın PKK'ya açık desteği bilinen İMC TV'de de yayına katıldığı anlaşıldı.



Bilindiği gibi Osman Kavala 18 Ekim günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine Gaziantep'ten İstanbul'a döndüğü sırada uçakta gözaltına alınmıştı. Osman Kavala 12 gündür İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanıyordu.









