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'da operasyonu

Giriş Tarihi: 2.11.2017 09:39 Güncelleme Tarihi: 2.11.2017 09:40
İstanbul'da sahtecilik operasyonu

'da, hakkında arama ve yakalama kararı olan kişileri sahte pasaport ve belgelerle na kaçırdığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı öğrenilen kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Fatih'te düzenlenen operasyonda, şüpheli E.K. gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde İ.O. ve E.T. adına düzenlemiş 2 sahte kimlik bulundu. Bu sahte kimlikler hakkında Kahramanmaraş, Sivas, Niğde, Adana, İstanbul, Afyonkarahisar, Denizli ve Elbistan'daki Cumhuriyet başsavcılıklarına, dolandırıcılık iddiasıyla çok sayıda şikayette bulunulduğu ortaya çıktı.

Şüphelinin adresinde yapılan aramada, yüzlerce kişiye ait kimlik fotokopileri, adli sicil kayıtları, ikamet belgeleri, pasaportlar, kalfalık belgeleri ve 234 sahte 100 dolarlık banknot ele geçirildi.

E.K'nın, internette kurduğu blogda, "4 bin dolara çalışacak usta aranıyor" gibi ilanlar yayınladığı, iş bulma vaadiyle başvuran vatandaşlardan aldığı kimlik, pasaport ve belgeler üzerinde değişiklik yaptığı, bunları kullanarak hakkında arama ve yakalama kararı olan kişileri na kaçırdığı iddia edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve "nitelikli dolandırıcılık", "evrakta sahtecilik" gibi suçlardan hakkında 50 arama kararı bulunduğu belirtilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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İstanbul'da sahtecilik operasyonu
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