Malatya'da uyuşturucu operasyonu

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapanlar ile uyuşturucu kullananlara yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerin iki haftalık takibi sonucu Aşağıbağlar Mahallesi'nde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.
Zanlıların ev, iş yeri ve üst aramalarında bir miktar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılardan 6'sı hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan işlem yapıldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.