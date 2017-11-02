MHP’lilerin kasetlerini sızdırmıştı şimdi Akşener’in yanında

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isim vermeden 'partinin içine sızmış FETÖ'cü' ilan ettiği Meral Akşener'in ihraç edilmesinin ardından kurduğu İyi Parti'de yer alan isimler tartışmalara neden oluyor. Özellikle 15 Temmuz gecesi dik duruşu ve kararlı tavrı ile milletinin, devletinin ve ordusunun arkasında duran MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi devirmek için planlanan kaset komplosunun organizatörlerinden olduğu tespit edilince Kazakistan'a kaçan İsmail Türk'ün oğlu Oğuzhan Türk'ün de Meral Akşener'in ekibine katıldığı ortaya çıktı. FETÖ soruşturma kapsamında hakkında tutuklama kararı olan firari İsmail Türk'ün avukat oğlu Oğuzhan Türk'ün Akşener'in öncülüğünde kurulan İyi Parti'de 'Kurucular Kurulu Üyesi' olduğu öğrenildi.

KURUCULAR KURULU ÜYESİ

Yeni Akit'in haberine göre Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile sıkı ilişkilerini daima perde arkasında tutan ve MHP'den ihraç edilen Meral Akşener'in kurucusu olduğu İyi Parti'nin kurucu listesindeki isimler dikkat çekiyor. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehit düştüğü helikopter kazasıyla ilgili başlatılan soruşturmada adı geçen dönemin Adana Bölge Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Lapanta gibi isimlerin yer aldığı İyi Parti'nin kurucu listesine şimdi de MHP'yi kasetle yıkmak isteyen firari İsmail Türk'ün oğlu Oğuzhan Türk katıldı. FETÖ soruşturma kapsamında hakkında tutuklama kararı olan ve Darbeden bir gün sonra yani 16 Temmuz'da Kazakistan'a kaçan İsmail Türk'ün oğlu Oğuzhan Türk'ün Akşener'in partisinde Kurucular Kurulu üyesi olduğu bildirildi.

BİRLİKTE FOTOĞRAF ÇEKİLDİLER

İyi Parti'ye katıldığını Sosyal Paylaşım Sitesi şahsi Facebook hesabından duyuran Oğuzhan Türk, "Türk Milletinin merakla ve umutla beklediği yeni partimizin kurucular kurulunda bulunmanın şerefini ve mutluluğunu paylaşan tüm dostlara en kalbi duygularımla teşekkür ederim" açıklamasında bulundu. FETÖ elebaşının MHP'nin başına getirmek istediği ifade edilen Meral Akşener'in FETÖ firarisi İsmail Türk ile avukat oğlu Oğuzhan Türk'ün İstanbul Barosu'ndan aldığı ruhsat töreninde yer aldığı da görüldü. Meral Akşener'in Avukat Oğuzhan Türk'ün mazbatasını alırken birlikte fotoğraf çektirdiği belirlendi.

FETÖ'NÜN YAYIN ORGANI ROTA HABER'DE KÖŞE YAZARLIĞI

MHP'ye yönelik kaset saldırılarında kasetlerin yayınlandığı linklerin dağıtımını yapan Haber Erk isimli bir internet sitesinin kurucusu olan İsmail Türk, FETÖ yazarı Türköne ile Kanal T isimli bir kanalda programlar yaptı. 2009 yılında kurulan ve MHP'yi baltalamaya yönelik yayınlar yapan Haber Erk isimli sitenin duyuru görevini ise eski Zaman'daki köşesinde Mümtazer Türköne üstlendi. Ülkücü Gazeteciler Derneği Başkanı olan İsmail Türk'ün, aynı zamanda FETÖ'nün kara propaganda sitesi Rota Haber'e köşe yazarı yapıldığı ifade edildi.