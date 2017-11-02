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O görgü tanığı konuştu! Bir oda dolusu altın gördüm

Giriş Tarihi: 2.11.2017 10:13 Güncelleme Tarihi: 2.11.2017 10:23
O görgü tanığı konuştu! Bir oda dolusu altın gördüm

'in ilçesi, 82 Evler Mahallesi'nde aylardır kazı yapılan evin sırrını A Haber İstihbarat Şefi Kubilay Gülbek canlı yayında açıkladı.

'ta 3 gündür olayı araştıran Gülbek, bölgede Roma dönemine ait bir saklı kente ulaşıldığını söyledi. Gülbek, bir polisin ölümünü de kapsayan gizemli kazıyla ilgili merak edilenleri şöyle aktardı:

Kazıyı Müze Müdürlüğü'ne bağlı arkeologlar yürütüyor. Burada, M.Ö. 300'lü yıllara dayanan bir yeraltı kenti bulundu. Bu kente açılan tek kapı da bu evin altında yer alıyor. 2012'de defineciler bu evin haritasını buluyor. Trafik polisi Mithat Erdal definecilerle tanışıyor ve kazıyı birlikte yapıyorlar. 300 metre kadar antik şehre iniyorlar. Kapının girişindeki bölüm, o dönemin fakirhalkına ait. Daha elit tabakanın veya kralın yaşadığı alan birkaç kilometre ileride. Bugüne kadar çanak çömlek, testi, gözyaşı şişeleri, çocuk oyuncakları gibi basit malzemeler bulunmuş. Ancak definecilerden ihbarcı olan bir kişi "Yeraltı geçidinde dolaşırken bir oda dolusu altın gördüm" demiş.

İhbarcı olan bir defineci, polis memuru Mithat Erdal'ı, gözaltına alınıp serbet bırakılan Şenol isimli definecinin kendi silahıyla ensesine ateş ederek öldürdüğünü söyledi. Başka bir ihbarcı da polis memuru Mithat Erdal ile soruşturmasından tutuklanan dönemin ilçe emniyet müdürü Yaşar A.'nın definecilerle birlikte çalıştığını, kazıda değeri 19 milyon lirayı bulan altın sikkeler ve şamdanlar bulduklarını iddia etti.

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O görgü tanığı konuştu! Bir oda dolusu altın gördüm
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