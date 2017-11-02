Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Oğlu terörist ama kendisi vatansevermiş!

Giriş Tarihi: 2.11.2017 11:24 Güncelleme Tarihi: 2.11.2017 11:28
Oğlu terörist ama kendisi vatansevermiş!

Terör örgütün siyasi uzantısı skandal bir açıklamaya imza attı. AK Partili milletvekilleri tarafından tepkiyle karşılanan konuşmasının ardından tekrardan kürsüye çıkan 'li Kaya yaptığı savunmayayla herkesi şaşırttı.

AK Partili milletvekilleri tarafından tepkiyle karşılanan konuşmasının ardından sataşmalara cevap vermek için tekrar kürsüye çıkan Kaya, kendisini savunduğu sözlerle milletvekillerini de şaşırttı.

OĞLU TERÖRİST AMA VATANSEVER OLAN KENDİSİYMİŞ

AK Parti hükümetini "bölücü" olarak nitelendiren , 'lilerin daha fazla "vatansever" olduğunu sözlerine ekledi.

GARİP İLİŞKİLER

Genel seçimlerden önce meydanlarda yapılan konuşmaları hatırlatan HDP'li Hüda Kaya, vatanseverliklerinin sorgulanamayacağını söyleyerek alay konusu oldu.

Hüda Kaya teröristlerle beraber

HDP'li Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad eli kanlı terör örgütü PKK'ya bağlı. Daha öncesinde de karanlık işleri olan bu şahsın ilginç İran bağlantılar var. Hüda Kaya'nın çektirdiği fotoğrafta da PKK'lı teröristlerden biri de oğlu. Fotoğrafta soldan ikinci terörist Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad.

Hüda Kaya'nın oğlunun garip ilişkileri:

HDP'nin parti çadırında dağa terörist toplandı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Oğlu terörist ama kendisi vatansevermiş!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz