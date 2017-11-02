Oğlu terörist ama kendisi vatansevermiş!

AK Partili milletvekilleri tarafından tepkiyle karşılanan konuşmasının ardından sataşmalara cevap vermek için tekrar kürsüye çıkan Kaya, kendisini savunduğu sözlerle milletvekillerini de şaşırttı.

OĞLU TERÖRİST AMA VATANSEVER OLAN KENDİSİYMİŞ

AK Parti hükümetini "bölücü" olarak nitelendiren Hüda Kaya, HDP'lilerin daha fazla "vatansever" olduğunu sözlerine ekledi.

GARİP İLİŞKİLER

Genel seçimlerden önce meydanlarda yapılan konuşmaları hatırlatan HDP'li Hüda Kaya, vatanseverliklerinin sorgulanamayacağını söyleyerek alay konusu oldu.

Hüda Kaya teröristlerle beraber

HDP'li Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad eli kanlı terör örgütü PKK'ya bağlı. Daha öncesinde de karanlık işleri olan bu şahsın ilginç İran bağlantılar var. Hüda Kaya'nın çektirdiği fotoğrafta da PKK'lı teröristlerden biri de oğlu. Fotoğrafta soldan ikinci terörist Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad.

Hüda Kaya'nın oğlunun garip ilişkileri: