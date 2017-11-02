PKK'ya ağır darbe

Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üssü'nden sabah saatlerinden itibaren belirli aralıklarla kalkan F16 savaş uçaklarının, Hakkari ve Tunceli kırsallarındaki operasyonlara destek verdiği ve terör örgütüne bomba yağdırdığı öğrenildi. Kentte hava hareketliliği sürüyor. Diyarbakır'da son zamanların en yoğun hava hareketliliği yaşandı. Kentte, sabah saatlerinden itibaren belirli aralıklarla çok sayıda F-16 savaş uçağı havalandı. Ağır bombardıman yüklü havalanan savaş uçaklarının, Hakkari'nin Şemdinli ve Tunceli'nin Nazımiye ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK'ya karşı devam eden operasyonlara destek amacıyla havalandığı öğrenildi. Savaş uçakları terör örgütüne bomba yağdırırken hareketlilik sürüyor..

10 SORUDA PKK, RAKKA GİBİ BAŞKA NERELERİ İŞGAL EDİYOR?

IRAK'IN KUZEYİNE KAÇARKEN ÖLDÜRÜLDÜLER

Hakkari Şemdinli'nin Ortaklar bölgesinde sabah saatlerinde meydana gelen çatışma sonrasında devam eden hava destekli operasyonda, bölgeden Irak'ın kuzeyine kaçmaya çalışan teröristler hava ve keşif vasıtaları ile tespit edildi. Operasyonda 19 PKK'lı terörist öldürüldü..

GRİ LİSTEDEKİ PKK’LI YAKALANDI

Bilgilendirmede, bölgede yapılan arama tarama faaliyetlerinde üç RPG-7 roketatar silahı, bir AT-4 roketatar silahı, 10 roketatar mühimmatı, sekiz sevk fişeği, bir kalaşnikof piyade tüfeği, 10 el bombası ve beş özel yapılmış şemsiye ele geçirildiği kaydedildi..